Il Ftse Mib cala più degli altri in Europa e lo Spread BTP-Bund si allarga: tensioni nella maggioranza. Governo a rischio? Ecco cosa potrebbe accadere.

Dopo tre sessioni consecutive in rialzo, ieri il Ftse Mib ha ceduto il passo alle vendite, chiudendo gli scambi con un calo di quasi un punto percentuale.

Borse europe in calo anche oggi

Anche le alte Borse europee sono state deboli in scia alla chiusura in rosso delle borse asiatiche, su cui hanno pesato nuovamente i timori per una nuova ondata Covid.

Non ha certo aiutato l'andamento negativo di Wall Street, dove i tre indici principali hanno terminato gli scambi in rosso.

Le vendite continuano ad avere la meglio anche oggi sulle Borse europee, tra le quali spicca in negativo proprio Piazza Affari.

Ftse Mib più giù degli altri con le banche. Male lo Spread, bene i BTP

L'indice Ftse Mib scende dello 0,55% a ridosso dei 21.450 punti, penalizzato soprattutto dalla pessima intonazione dei bancari, alcuni dei quali arrivano a perdere quasi il 4%, come nel caso di Bper Banca.

A mettere sotto pressione il comparto è l'andamento dello Spread BTP-Bund che si allarga e sale del 2,83% a 210,4 punti base, mentre si comportano decisamente meglio i BTP che, grazie ad alcuni acquisti, vedono calare il rendimento del decennale dello 0,73% al 3,276%.

Ftse Mib guarda alla politica: tensioni nella maggioranza

A far calare il Ftse Mib e a far salire lo Spread BTP-Bund, sono le ultime indicazioni che arrivano dal fronte politico.

Una conferma delle tensioni in seno alla maggioranza di Governo, preludio di una possibile crisi.

Come ricordato da Equita SIM, ieri alla Camera i rappresentanti del Movimento 5 Stelle sono usciti dall`aula al momento della votazione del Decreto Lege Aiuti. A seguito di questa iniziativa il premier Mario Draghi ha avuto un incontro con di circa un'ora con il presidente Mattarella per valutare la situazione.

Governo: giovedì il voto sul DL Aiuti. Cosa accadrà?

Giovedì ci sarà un passaggio molto delicato perché il DL Aiuti dovrà essere votato in Senato.

Equita SIM spiega che il Decreto Legge in questione potrà passare anche senza i voti del Movimento 5 Stelle, ma in questo caso si aprirà una crisi politica.

Il capo dei grillini, l'ex premier Giuseppe Conte, deve quindi decidere come agire giovedì, tra spinte che inducono all'uscita dal Governo e spinte per una permanenza nello stesso.

Secondo quanto riporta la stampa italiana, il premier Draghi avrebbe spiegato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di avere spazio per recepire alcune delle richieste del Movimento, come la definizione del salario minimo.

Sarà da verificare però l`efficacia di queste offerte per l'ottenimento del supporto del Movimento 5 Stelle, la reazione degli altri partiti di Governo e la tenuta dei numeri in aula.

Ftse Mib e Governo: i possibili scenari secondo Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM, la situazione al momento lascia supporre che la crisi possa essere superata, con l'ex premier Conte pronto a sostenere il voto del DL dopo i chiarimenti offerti da Draghi.

In caso contrario, lo scenario potrebbe portare a un rimpasto di Governo con un cambio di Ministri, anche se non si esclude il rischio di uno sfaldamento del Governo di unità nazionale e, scenario per ora improbabile, possibili elezioni in autunno.

Lo scenario base di Equita SIM rimane la tenuta del Governo Draghi fino alla fine del mandato, ma in un contesto di confronto tra le forze politiche sempre più teso per l'approssimarsi delle elezioni politiche.