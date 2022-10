Il Ftse Mib è stato il migliore in Europa dopo che il giuramento del nuovo Esecutivo sabato scorso. Anche BTP e Spread strizzano l'occhio: quali scenari?

Ottimo avvio di settimana per le Borse europee che hanno chiuso gli scambi tutte in positivo.

Tra le altre si è messa in evidenza proprio Piazza Affari che ha visto il Ftse Mib registrare la migliore performance nel Vecchio Continente.

Ftse Mib in pole position in Europa

A fine giornata l'indice delle blue chip è salito del 2,05% a 22.008 punti, recuperando ampiamente la flessione di venerdì scorso.

Il mercato domestico oggi si è mosso con una marca in più rispetto agli altri, dopo che sabato è avvenuto il giuramento del nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni.

BTP: tassi e Spread giù dopo giuramento Governo Meloni

La prima donna a diventare premier in Italia, almeno per il momento è stata accolta con favore dal mercato.

Sul fronte obbligazionario lo Spread BTP-Bund, che già aveva iniziato a calare nei giorni scorsi, si è contratto ancora, tanto da fermarsi oggi al di sotto dei 225 punti base, con un affondo del 3,65%.

Bene anche i BTP che sono tornati al centro degli acquisti, tanto che il rendimento del decennale è sceso del 3,37% al 4,589%.

Governo Meloni: ecco i temi caldi da affrontare subito

Il Governo Meloni dovrà fare i conti subito con diversi temi caldi, da affrontare peraltro con urgenza.

Il primo è senza dubbio quello della crisi energetica, con il focus sul problema del caro bollette, ma l'attenzione sarà rivolta anche alla Legge di Bilancio 2023 che sarà presentata e inviata a Bruxelles intorno a metà novembre, per poi essere approvata dal Parlamento entro la fine dell'anno.

Ftse Mib: Algebris, nuovo Governo è credibile e favorevole al mercato

A guardare intanto con favore al Governo appena nato sono gli analisti di Algebris, che richiamano l'attenzione in particolare sul Ministero delle Finanze.

Tale dicastero sarà guidato da Giancarlo Giorgetti, esponente della Lega, ma a appartenente all'ala più moderata della stessa.

Il neo-ministro delle Finanze è noto per le sue posizioni ampiamente conservatrici, specie in materia di bilancio, ed è relativamente favorevole alle imprese.

Di conseguenza, spiega Algebris, la sua nomina è favorevole al mercato, che guarderà in primis alla coerenza con il Governo Draghi sui fondi UE e sulla politica energetica.

I restanti ministeri, evidenziano gli analisti, sono meno rilevanti per i mercati, ma sono composti da politici di livello relativamente elevato o dai leader dei vari partiti.

Algebris ritiene che nel complesso la nuova coalizione al Governo stia facendo buoni passi avanti verso un approccio credibile e favorevole al mercato: da tener d'occhio ora la prossima finanziaria e l'attuazione di una politica energetica.

Governo Meloni: ecco la view di Scope Ratings

Anche i colleghi di Scope Ratings ritengono che la legge di Bilancio 2023 sarà una delle prime questioni chiave che il mercato osserverà del nuovo Governo.

Non sarà facile la prova per la Meloni che dovrà trovare un equilibrio tra la necessità di fornire un ulteriore sostegno fiscale per affrontare la crisi energetica e del costo della vita, e la necessità di consolidare gradualmente le finanze pubbliche italiane.

A detta di Scope Ratings, il nuovo Governo dovrà essere credibile, specie con riferimento alla sua comunicazione con le istituzioni e i mercati europei, perchè ciò sarà fondamentale per mantenere la fiducia degli investitori.

In sintesi, almeno per il momento Piazza Affari e il mercato obbligazionario, ossia Spread e BTP, hanno accolto con favore il Governo Meloni e almeno nel brevissimo non sono attesi quindi scossoni.

Saranno cruciali però le prime mosse dell'Esecutivo per verificare se la fiducia del mercato sarà rinnovata o meno.