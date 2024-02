Conclusione positiva oggi per le Borse europee che, dopo il calo di ieri, hanno ritrovato la retta vita, terminando gli scambi in salita.

Il Dax e il Cac40 sono saliti dello 0,38% e dello 0,68%, mentre il Ftse100 ha messo a segno un progresso dello 0,75%.

In positivo anche Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha concluso la seduta a 31.340 punti, con un vantaggio dello 0,66%, dopo aver segnato nell’intraday un top a 31.358 e un bottom a 31.094 punti.

Ftse Mib: un rimbalzo di cui fidarsi?

Dopo aver avvicinato l’area dei 31.000, il Ftse Mib ha reagito, ma sarà da valutare ora la bontà di questo recupero e in particolare la possibilità che lo stesso prosegua nel breve.

Conferme in tal senso si avranno con la tenuta di area 31.000 e con un allungo in direzione dei 31.500 punti.

Il superamento di tale soglia aprirà le porte a una prosecuzione della salita in direzione dei 31.700/31.800 prima e in seguito in direzione di area 32.000.

Al ribasso l’attenzione sarà rivolta all’area dei 31.100/31.000, sotto cui il Ftse Mib scenderà verso i 30.800 e i 30.500 punti, con proiezioni successive a 30.200 e a 30.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

La prossima seduta sarà particolarmente ricca di eventi sul fronte macro USA, dove si conosceranno le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che dovrebbero salire da 218mila a 220mila unità.

Le vendite al dettaglio a gennaio dovrebbero salire dello 0,1% in frenata rispetto al rialzo dello 0,6% precedente, mentre al netto della componente auto le stime parlano di una variazione positiva dello 0,2%.

I prezzi import a gennaio dovrebbero mostrare una variazione negativa dello 0,1% dopo la lettura sulla parità di dicembre, mentre l’indice New York Empire State Manufacturing a febbraio dovrebbe migliorare da -43,7 a -12,5 punti.

Per l’indice Philadelphia Fed le stime segnalano un miglioramento a febbraio da -10,6 a -8 punti, mentre la produzione industriale a gennaio è attesa in crescita dallo 0,1% allo 0,3% e la capacità di utilizzo degli impianti dovrebbe attestarsi al 78,7%.

Le scorte all’industria di dicembre sono attese in rialzo dello 0,3% dopo il calo dello 0,1% precedente, mentre l’indice Nahb a febbraio dovrebbe salire da 44 a 46 punti.

Sul versante societario, da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti del quarto trimestre del 2023 di Deere & Co. che dovrebbero mostrare un eps di 5,21 dollari.

A mercati chiusi si guarderà alla trimestrale di Applied Materials che per non deludere le attese dovrà centrare l’obiettivo di un utile per azione di 1,91 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si conoscerà il dato relativo alla bilancia commerciale che a dicembre dovrebbe mostrare un saldo positivo in riduzione da 20,3 a 15,7 miliardi di euro.

Da seguire in Francia l’asta dei titoli di Stato con scadenza nel 2027, 2029 e 2031, per un ammontare compreso tra 10,5 e 12 miliardi di euro.

Da segnalare in coincidenza con l’apertura delle Borse europee un discorso di Christine Lagarde, presidente della BCE.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari si conosceranno i risultati del 2023 di Stellantis e al test dei conti saranno chiamati anche ALA, Franchi Umberto marmi, La SIA e Leone Film Group,