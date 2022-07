Petrolio: chiusura in buon rialzo venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che sono salite del 2,4% a 108,44 dollari.

Wall Street: conclusione positiva venerdì scorso per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dell'1,05% e dell'1,06%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.127,84 punti, in rialzo dello 0,9%.

Oggi Wall Street resterà chiusa per la festa dell'Independence Day.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro vista la festività negli Stati Uniti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: l'indice dei prezzi alla produzione a maggio dovrebbe salire dell'1% rispetto all'1,2% precedente.

In Germania la bilancia commerciale a maggio dovrebbe evidenziare un saldo positivo di 2,7 miliardi di euri, contro i 3,5 miliardi di aprile.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Stellantis: a giugno il mercato dell'auto in Italia ha visto immatricolazioni in calo del 15,01%, mentre nei primi sei mesi dell'anno la flessione del 22,7% rispetto allo stesso periodo del 2021.

A giugno Stellantis ha performato un po' meglio del mercato, riportando un calo delle vendite del 14,2%, con una quota di mercato pari al 38,1% rispetto al 37,7% dello stesso mese del 2021.

Nei primi sei mesi dell'anno le immatricolazioni hanno riportato una contrazione del 27,6%, con una market share in riduzione dal 39,7% al 37,2%.

Atlantia: la società ha sottoscritto venerdì l’estensione e l’ampliamento di una linea revolving del valore complessivo di 1,5 miliardi di euro con scadenza a luglio 2025, finalizzato a rafforzare la struttura finanziaria della società.