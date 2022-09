Petrolio: chiusura in rialzo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 88,65 dollari, in progresso dell'1,55%.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dello 0,1% e dello 0,34%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.719,68 punti, con un progresso dello 0,74%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: in agenda solo il dato preliminare della fiducia Michigan che a settembre dovrebbe calare da 58,2 a 58 punti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: il dato finale dell'inflazione ad agosto dovrebbe salire dello 0,5%, mentre la versione "core" è vista in rialzo del 5,5% su base annua.

Un'ora e mezza dopo l'apertura delle Borse europee è atteso un discorso di Christine Lagarde, presidente della BCE.

A mercati chiusi è atteso l'aggiornamento del rating della Grecia da parte di Moody's e di DBRS, mentre S&P si esprimerà su quello della Spagna.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire Irce, Triboo, Farmacosmo, Health Italia e Premia Finance, che diffonderanno i conti del primo semestre.

Stellantis: da seguire il titolo in vista del dato sulle vendite di auto in Europa con riferimento ai mesi di luglio e agosto.

Banca Carige: oggi e lunedì 19 settembre le azioni della banca ligure saranno sospese dalle contrattazioni per poi essere revocate a partire dal 20 settembre.

Scadenze tecniche: appuntamento oggi con le scadenze tecniche trimestrali che determineranno il passaggio dagli strumenti con scadenza settembre a quelli con consegna dicembre 2022.