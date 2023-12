Ftse Mib: fin dove può salire ora? Stellantis e Ferrari buy?

Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Paciello Trading Academy, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione di Piazza Affari e sulle strategie da seguire per diversi titoli.

Il Ftse Mib si è spinto anche ieri su nuovi massimi dell’anno. La tendenza in atto è destinata a durare o siamo alle battute finali di questo rialzo?

Come spesso consiglio quando i mercati azionari sono così direzionali, è inutile preoccuparsi di capire fin dove si potrà salire.

Nel caso particolare del Ftse Mib, è difficile in questo momento trovare un target di questa struttura, trattandosi di livelli di prezzo inesplorati ormai da anni.

Ftse Mib: i prossimi target al rialzo

Teoricamente vedo in area 30.900/31.000 un potenziale target, ma più che preoccuparsi di dove il Ftse Mib potrebbe arrivare, visto che è palesemente in una dinamica rialzista, conviene monitorare eventuali dinamiche di decelerazione.

Premetto che area 31.000 potrebbe essere alla portata, ma qualora l’indice dovesse tornare sotto i 29.800 punti, considererei esaurita questa spinta rialzista, ma per ora propendo per l’ipotesi che si possa salire ancora.

I mercati sono ipertonici e se vogliamo anche un po’ ipertrofici, ma di fatto nessuno vende e questa è la tendenza dominante chiaramente.

Per il Ftse Mib l’area dei 31.000 è l’unico obiettivo grafico che riesco a intravedere e che rappresenta in buona sostanza la sequenza di tre massimi crescenti, di cui il primo nel 2020, il secondo nel 2022 e il terzo da qui alla fine dell’anno in corso.

Sotto la lente Mediobanca e Banca Monte Paschi

Come valuta i recenti movimenti di Banca Monte Paschi e Mediobanca e quali strategie ci può suggerire per questi due bancari?

Banca Monte Paschi oggi è il lontano ricordo di quella che era e di cui tutti abbiamo parlato male.

Si tratta di una banca completamente risanata, che segue un po’ la falsariga di quanto avvenuto qualche anno tra Unicredit e Intesa Sanpaolo.

Quest’ultima prima era considerata la migliore banca italiana, perchè Unicredit era piena di asset tossici, ma dopo la profonda ristrutturazione è diventata la stella di Piazza Affari.

Lo stesso sta accadendo con Banca Monte Paschi che ora viene vista in maniera alternativa rispetto al passato.

Segnalo un bellissimo supporto portante che ha inizio nella sua fase di profonda ascesa a giugno scorso, con una trendline molto sostenibile.

C’è un eccesso di comprato di breve, con potenziale divergenza ribassista, quindi direi che un warning ci sta tutto.

Uscire dalla posizione qualora Banca Monte Paschi dovesse scendere sotto quota 3,15 euro.

Su Mediobanca c’è una configurazione molto interessante di breve, considerato anche il ritardo che sta accumulando, perché non è in un trend fortemente rialzista.

Vedo un doppio minimo molto bene allineato in zona 10,67 euro e ribadisco l’idea che Mediobanca abbia un gap di performance rispetto ad altri titoli.

La mia idea è che il doppio minimo possa sostenere un recupero verso zona 11,45/11,5 euro, ma se dovessimo fare un po’ di stock picking, Mediobanca potrebbe essere una preda interessante per sostenibilità rischio-rendimento.

L'analisi di Stellantis e Ferrari

Stellantis e Ferrari continuano a performare bene e aggiornano i massimi storici. Cosa può dirci di questi due titoli?

Stellantis sta aggiornando i massimi assoluti del 2018, quando la società era decisamente un’altra azienda rispetto a quella attuale.

La chiave di lettura di questa esplosività rialzista è stata la violazione dei 19/19,2 euro ed è lì che il mercato ha iniziato a puntare su nuovi livelli di massimo.

Si tratta di un territorio inesplorato, quindi è difficile fare delle stime su quella che potrebbe essere un’area target, ma è evidente l’innesco rialzista sulla violazione dei 19,2 euro.

Fino a quando il titolo rimarrà sopra questo livello, andrà mantenuto un posizionamento rialzista.

Per Ferrari si vede molto bene l’innesco dell’ultima gamba rialzista, avvenuto con la violazione della soglia prima psicologica e poi tecnica dei 300 euro.

Non abbiamo una storia del passato che possa aiutarci a dare dei riferimenti grafici affidabili per il futuro.

Consiglio di monitorare le grandi aree supportive e di rimanere in posizione long finché non vengono messe in discussione, ribadendo la soglia dei 300 euro come supporto strategico, sotto cui mollerei la presa.