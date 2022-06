Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Paciello Trading Academy, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione di Piazza Affari e sulle strategie da seguire per diversi titoli.



Per seguire Pietro Paciello, autore del libro Trading Plan, clicca qui.

Il Ftse Mib sta reagendo dopo aver testato più volte area 21.500. E' solo un rimbalzo o qualcosa di più?

Al momento il movimento del Ftse Mib è classificabile solo come un rimbalzo che peraltro segue il buono stato di salute di Wall Street.

E' un recupero quindi non di matrice italiana o europea, ma di replica del buon andamento dei listini americani.

Questi negli ultimi giorni stanno rimbalzando con maggiore decisione, basti notare che le Borse europee dai recenti minimi sono in ritardo di almeno cinque punti percentuali rispetto a Wall Street.

Il Ftse Mib può continuare a recuperare e mi aspetto un approccio almeno in zona 22.800 punti, dove si incontrerà la prima resistenza.

Con il superamento di questo primo ostacolo si potrà pensare a un allungo fino ai 23.600 punti, dove probabilmente il movimento può essere considerato esaurito.

Non vedo scenari alternativi al momento e non vedo il mercato al ribasso, ma ci tengo a sottolineare che la dipendenza dai listini USA è molto forte in questa fase.

Lo scenario rialzista è molto interessante e sto cercando di cavalcarlo, ma attenzione sempre a Wall Street perchè guida lei.

Come valuta l'attuale impostazione di Banco BPM e Bper Banca e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Per Banco BPM continua la fase di lateralizzazione che a mio parere è propedeutica a un ulteriore allungo, quindi mantenere le posizioni rialziste in essere, con un'area target teorica di questa nuova accumulazione verso zona 3,1 euro.

Pericolo per Banco BPM solo sotto i 2,6 euro, perchè a quel punto il movimento rialzista sarebbe probabilmente interrotto, ma allo stato attuale credo che il titolo possa raggiungere il target dei 3,1 euro.

Ragionamento simile per Bper Banca che ho inserito nel mio portafoglio personale dopo che tre giorni fa è stato toccato il supporto a 1,625 euro.

Per me è un livello di ingresso con ottimo rapporto rischio-rendimento, per quanto il titolo non stia brillando per volatilità e direzionalità nelle ultime ore.

Bper Banca è in ogni caso buy con estensione verso zona 1,92 euro, mentre sotto 1,625 euro consiglio di far scattare subito lo stop.

Leonardo oggi è tornato a mettersi in evidenza tra le blue chip. Qual è la sua view su questo titolo?

Per Leonardo stiamo vivendo una fase di recupero da una recente debolezza e mi sembra che al di là del rialzo odierno si stia muovendo in un trading range abbastanza riconoscibile, con dei minimi in zona 9,45 euro e una di massimi in zona 10,9/11 euro.

Presumo che, stante la guerra in Ucraina, si continuerà a comprare Leonardo sulla debolezza, quindi quella attuale è magari un'area di buy, ma non lo ritengo molto interessante in termini speculativi.

Sotto i 9,3 euro consiglio di mollare la presa perchè a quel punto anche una correzione in area 8 euro non sarebbe improbabile, ma al momento è sicuramente long con obiettivo quota 11 euro.

Ci sono altri titoli che vuole segnalarci a Piazza Affari?

Segnalo Stellantis che è uno dei titoli che mi piace di più a Piazza Affari dal punto di vista grafico.

Nella recente fase di debolezza è il titolo che ha cercato in maniera più convinta di mantenere la soglia dei 12 euro e per ora sembra esserci riuscito.

In area 12/12,1 euro era doveroso piazzare un buy con prima resistenza a 13,2 euro, oltre cui per Stellantis si apriranno scenari più ambiziosi verso quota 14 euro.