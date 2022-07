Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Gianluigi Raimondi, Gianluigi Raimondi Direttore ITForum.it e responsabile Bluerating Mercati (gruppo Bfc Media) con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib sta allungando ancora il passo sulla scia di una serie di buone trimestrali societarie. Quali le attese nel breve?

Il Ftse Mib oggi sta provando a superare la media mobile a 50 giorni che transita al momento a 22.360 punti.

Con conferme sopra tale soglia, non si tratterebbe più di un mero rimbalzo del gatto morto, ma dell'inizio di un credibile recupero, con primo obiettivo a 23.000 punti e poi fino a 23.650 e a 24.000 punti.

Per contro, l'eventuale chiusura dl gap-up aperto in area 22.000, potrebbe far tornare il Ftse Mib sui propri passi, con obiettivi a 21.500 punti prima e a 21.000 punti in seguito.

Personalmente sono fiducioso e mi aspetto ulteriori sviluppi positivi nel breve per il Ftse Mib che potrebbe allungare verso i target indicati prima.

Banco BPM e Bper Banca saranno chiamati alla prova dei conti la prossima settimana. Quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Bper Banca stenta ad allontanarsi dal supporto statico di medio periodo a quota 1,25 euro e potremo assistere a un credibile recupero solo oltre quota 1,38 euro.

Su questo livello coincidono la trendline discendente di breve-medio temine e la media mobile a 21 sedute, con successivi eventuali target a 1,52 euro prima e poi a 1,58 euro.

Un acquisto di Bper Banca dovrà essere accompagnato da uno stop loss sotto quota 1,25 euro.

Segnale incoraggiante per Banco BPM che sembra aver completato al rialzo una formazione triangolare con vertice a quota 2,45 euro.

I prossimi obiettivi al rialzo sono individuabili a 2,6 euro prima e in area 2,75/2,8 euro, con stop loss a 2,4 euro.

STM continua a salire dopo i conti del secondo trimestre. Qual è la sua view su questo titolo?

STM ha allungato con decisione il passo dopo la trimestrale e ha già oltrepassato la mediamobile a 50 giorni a quota 33,4 euro e ha superato anche la resistenza statica di breve-medio termine in area 36 euro e ora si appresta a testare il successivo target a 38,6 euro.

Al di sopra di questo livello STM allungherà ancora verso i 40 euro prima e i 42 euro, con stop loss da posizionare a 35,1 euro, dove il titolo di recent ha aperto un gap-up.

Anche Stellantis si spinge ancora in avanti dopo i conti trimestrali. Cosa può dirci di questo titolo?

Stellantis sta alzando con decisione la testa e al momento sta testando la soglia dei 14 euro, ma la resistenza statica di breve e medio termine è a 14,45 euro.

Oltre questo livello il titolo potrà salire verso i 15,5 euro prima e i 16 euro dopo, ma c'è da dire che Stellantis è un po' tirato, ovvero sta entrando in ipercomprato, motivo per cui non escludo una fase laterale di consolidamento.

Un eventuale acquisto del titolo andrà corredato da uno stop loss da piazzare a quota 13,2 euro.

Ci sono altri titoli che vuole segnalarci a Piazza Affari?

Sto seguendo Tamburi che ha generato un segnale rialzista con l'incrocio al rialzo della media mobile a 50 sedute passante a 7,75 euro.

Il titolo si appresta ad attaccare la resistenza di breve-medio termine a quota 8 euro, oltre cui i successivi target diventerebbero area 8,5/8,65 euro prima e poi 8,9/9 euro.

A chi volesse acquistare Tamburi suggerisco di fissare uno stop loss a 7,75 euro.