Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Gianluigi Raimondi, Gianluigi Raimondi Direttore ITForum.it e responsabile Bluerating Mercati (gruppo Bfc Media) con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib ha recuperato circa 1.000 punti dai minimi toccati nei giorni scorsi. Cosa aspettarsi ora?

Il segnale rialzista di queste ultime tre sedute c'è per il Ftse Mib, ma personalmente sto aspettando altri due segnali.

Il primo è il superamento della media mobile a 21 sedute che al momento è a quota 21.740 punti e questa è la soglia da oltrepassare per avere una conferma del recupero.

Per il secondo segnale, sarà cruciale a mio paree il ritorno del Ftse Mib sopra la soglia dei 22.500 punti, dove passa un'importante esistenza, ex supporto.

Oltre i 22.500 punti l'indice potebbe andare ad attaccare la trendline discendente di medio termine che insiste da inizio anno e al momento è individuabile in area 23.400, ma il raggiungimento di quest'ultimo livello difficilmente avverrà prima di agosto inoltrato o addirittura di settembre.

Per contro, in caso di ritorno del Ftse Mib sotto i 21.000 punti, andremo a toccare nuovi minimi dell'anno, con possibili target in area 20.000.

Cosa può dirci in merito ai recenti movimenti di Banco BPM e Bper Banca e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Banco BPM sta provando a rimbalzare da un supporto statico di medio termine posto a quota 2,4 euro.

Affichè si possa sviluppare un uptrend, sarà essenziale il superamento della resistenza a 2,65 euro, con target successivi a 2,8 e a 3 euro.

A chi volesse acquistare Banco BPM suggerisco di fissare uno stop loss sotto 2,4 euro.

Anche Bper Banca sta tentando un recupero dau un supporto statico di medio periodo a quota 1,4 euro.

Per assistere a ulteriori allunghi sarà importante il superamento di quota 1,51 euro, dove è posta una resistenza statica, con obiettivi a 1,62 euro e a 1,76 euro, e stop loss sotto 1,4 euro.

Leonardo e Stellantis oggi sono tra i migliori del Ftse Mib. Cosa può dirci di questo titolo?

Leonardo oggi sale con decisione e sta rimbalzando dopo il test in area 9 euro di un supporto statico di medio termine.

Il titolo ha già incrociato al rialzo la media mobile a 21 sedute a 9,68 euro e quella a 50 giorni a 9,87 euro.

Il superamento della resistenza statica di breve in area 10,1 euro favorirebbe un nuovo allungo verso la soglia degli 11 euro, con stop loss assolutamente rigido sotto quota 9 euro.

Stellantis ha superato oggi a quota 12,2 euro la media mobile a 21 sedute e con conferme oltre tale soglia il titolo potrebbe continuare nel recupero iniziato ieri, con obiettivi a 12,9 e a 13,65 euro, con proiezioni successive a 14,35 euro.

Un acquisto del titolo andrà corredato da uno stop loss sotto quota 12 euro per Stellantis.

Ci sono dei titoli che sta seguendo con più interesse di altri in questa ase a Piazza Affari?

Al di fuori del paniere del Ftse Mib segnalo Piaggio che potrebbe completare la formazione di un triplo minimo in area 2,18 euro.

Il superamento della media mobile a 21 sedute a quota 2,3 euro, dove passa anche la trendline discendente di breve periodo, darebbe il segnale che il recupero potrebbe avere seguito.

In tal caso segnalo per Piaggio un primo target a 2,4 euro e un obiettivo successivo a 2,54/2,57 euro, con stop loss molto rigido sotto i 2,18 euro.