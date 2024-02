Ftse Mib senza emozioni. Un titolo da mettere in portafoglio

Anche la seduta odierna si è conclusa senza variazioni degne di nota per il Ftse Mib, che si è fermato poco sopra la parità.

Ftse Mib a ridosso della parità anche oggi

A fine giornata, l’indice delle blue chip viene fotografato a 31.701 punti, con un vantaggio dello 0,08%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 31.774 e un minimo a 31.616 punti.

Il Ftse Mib ha proposto oggi lo stesso copione della vigilia, mantenendosi a ridosso dei valori del close della scorsa settimana, archiviata con un bilancio positivo di quasi due punti percentuali.

Ftse Mib in frenata dopo ultimi top

Come segnalato dagli analisti di Equita SIM, la scorsa ottava ha visto la maggior parte dei principali listini europei chiudere in verde, non lasciandosi scoraggiare dalla prudenza dei vertici Bce sui futuri tagli dei tassi.

Da ricordare che proprio venerdì scorso, il Ftse Mib ha raggiunto nell’intraday un top a 31.945 punti, a un passo dalla soglia psicologica dei 32.000 punti, l’avvicinamento della quale ha fatto scattare delle prese di profitto.

Ftse Mib: Equita SIM resta cauta

Gli analisti di Equita SIM continuano a predicare cautela sull’azionario in generale, consigliando di privilegiare in portafoglio titoli di qualità e azioni e a piccola e media capitalizzazione.

L’idea della SIM milanese è che l’economia possa mantenersi su un sentiero debole, complici diverse incertezze, a partire da minori sostegni ai consumi, passando per una normalizzazione della politica fiscale, specialmente negli Stati Uniti, senza dimenticare l’incognita geopolitica.

Stellantis: un titolo da comprare sui fondamentali

Tra le blue chip quotate nel paniere del Ftse Mib, gli analisti di Equita SIM fanno sapere che l’analisi fondamentale li porta a raccomandare l’acquisto di Stellantis.

Dopo il solido set di risultati trimestrali diffuso dal gruppo, la visione positiva della SIM milanese si basa su vari fattori.

Si citano in primis le valutazioni attraenti, visto che il titolo tratta a un multiplo prezzo-utili adjusted 2024-2025 di 4,1 volte, mentre quello enterprise value/EBITDA è di 1,5-1,3 volte rispetto ai competitors europei, rispettivamente a 5,5/5,3 volte e 2,4/2,3 volte.

Gli analisti segnalano in secondo luogo la forte posizione finanziaria industriale al 2023, pari a 29,5 miliardi di euro e il free cash flow, per il quale si aspettano per il 2024 un dato superiore a 9 miliardi di euro, consentendo l'aumento del dividendo, con un rendimento del 6,4%, e l'incremento del buy-back da 3 miliardi di euro entro la fine dell'anno.

Alla base della view positiva di Equita SIM troviamo anche le sinergie da fusione: anche se non ancora quantificate, dopo aver raggiunto 7,1 miliardi di euro nei primi due anni, gli analisti si aspettano ulteriori sinergie con le nuove piattaforme comuni globali sotto la guida del CEO Tavares, che vanta un curriculum di successo con l'integrazione di Opel.

Da evidenziare anche il miglioramento del profilo di rischio grazie all'abbassamento del punto di break-even sotto le 3 milioni di unità, meno della metà del 2023, e prospettive brillanti per i veicoli commerciali leggeri, pari a 1/3 delle vendite del gruppo con una redditività superiore alla media.

Stellantis vanta, altresì, un buon posizionamento nel BEV che, a differenza di altri concorrenti, sono redditizi, anche se non quantificati.

Infine, da citare le nuove potenziali fusioni e acquisizioni, con il CEO Tavares che ha chiaramente dichiarato di essere pronto nel caso in cui si presentasse un'opportunità.

Confermata così la view bullish su Stellantis, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 26,5 euro.