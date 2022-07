Petrolio: chiusura negativa ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 95,67 dollari, in calo dello 0,65%.



Wall Street: chiusura contrastata ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,46% e dello 0,3%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.251,19 punti, in frazionale rialzo dello 0,03%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: l'indice New York Empire State Manufacturing a luglio è visto in miglioramento a -1,2 a -0,4 punti.

I prezzi import a giugno dovrebbero salire dallo 0,6% allo 0,7%, mentre per le vendite al dettaglio a giugno si stima una variazione positiva dello 0,8% dopo il calo dello 0,3% precedente e al netto della componente auto si prevede un aumento dallo 0,5% allo 0,6%.

La produzione industriale a giugno è prevista in salita dallo 0,1% allo 0,2% e la capacità di utilizzo degli impianti in calo dall'80,8% al 79,2%.

Le scorte delle imprese a maggio dovrebbero salire dall'1,2% all'1,3%, mentre il dato preliminare della fiducia Michigan a luglio è visto in calo da 50 a 49,8 punti.

Risultati trimestrali USA: prima dell'avvio degli scambi a Wall Street sono attesi i conti del secondo trimestre di BlackRock e di Bank of New York che per non deludere le attese dovranno centrare l'obiettivo di un eps pari rispettivamente a 8,1 e a 1,12 dollari, mentre per Wells Fargo e Citigroup le stime parlano di un eps pari a 0,86 e a 1,69 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: si guarderà all'Italia dove è atteso il dato finale dell'inflazione che a giugno dovrebbe salire dell'1,2%.

A mercati chiusi è atteso l'aggiornamento del rating della Spagna da parte di Moody's.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Titoli bancari: sotto i riflettori i titoli del settore bancario in vista delle trimestrali di BlackRock, Citigroup, Wells Fargo e The Bank of New York Mellon.

Stellantis: da seguire il titolo nel giorno in cui saranno diffusi da ACEA i dati sulle vendite di auto in Europa a giugno.