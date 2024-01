Ftse Mib: focus su Stellantis, addio a CNH Industrial

Petrolio: chiusura negativa anche venerdì scorso ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 71,56 dollari, con un calo dello 0,35%.

Wall Street: chiusura negativa per la piazza azionaria americana, che nell’ultima seduta del 2023 ha visto il Dow Jones e l’S&P500 calare dello 0,05% e dello 0,28%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.095,14 punti, con un frazionale calo dello 0,03%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala l’indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitensi.

In agenda anche il dato finale dell’indice PMI manifatturiero che a dicembre dovrebbe calare da 49,4 a 48,2 punti.

Le spese per costruzioni a novembre dovrebbero mostrare una variazione positiva dello 0,5% dopo il rialzo dello 0,6% precedente.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si conoscerà il dato finale dell’indice PMI manifatturiero che a dicembre dovrebbe attestarsi a 44,2 punti.

Lo stesso dato in Germania è atteso a 43,1 punti e in Francia a 42 punti, mentre in Italia l’indice PMI manifatturiero a dicembre dovrebbe salire da 44,4 a 44,6 punti.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Stellantis: da seguire il titolo in vista dei dati sulle vendite di auto in Italia con riferimento al mese di dicembre.

Enel: la controllata Enel Green Power ha completato la cessione di una partecipazione pari al 50% nella sua società greca per le rinnovabili a Macquarie Asset Management, per un corrispettivo totale di circa 350 milioni di euro.

CNH Industrial: da oggi il titolo sarà delistato da Piazza Affari.

Illa: previsto il raggruppamento azionario nel rapporto di una nuova azione ordinaria ogni 1.000 in circolazione.