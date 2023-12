Ftse Mib: c’è ancora upside. Enel, Eni e Saipem buy?

Il Ftse Mib è inserito in una tendenza di massimi e minimi crescenti e ha le carte in regola per spingersi in avanti. La view di Gerardo Murano.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Gerardo Murano, consulente finanziario indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su diverse blue chip.

Il Ftse Mib è tornato indietro dopo essersi spinto a un passo da quota 30.500 punti. Quali le attese nel breve?

Al momento l’elemento di partenza è la tendenza che vede una sequenza di massimi e minimi crescenti, quindi è rialzista.

In termini di target, è abbastanza condivisa l’area dei 31.000/31.500, quindi potenzialmente c’è ancora spazio al rialzo per il Ftse Mib.

Da considerare che abbiamo assistito a una forte fase di crescita delle quotazioni e che siamo su livelli importanti, quindi al di là dei target, conviene essere sempre operativamente pronti ad alleggerire le posizioni in essere.

Ftse Mib: la tendenza si conferma positiva

Da un punto di vista formale, come detto, abbiamo una tendenza di massimi e minimi crescenti, quindi il trend si conferma al rialzo, con obiettivo tra 31.000 e 31.500 punti.

Primi segnali di debolezza nel brevissimo termine si avrebbe alla rottura dei 29.800 punti e con una fase di consolidamento al di sotto di quest’area, che potrebbe riportare le quotazioni verso i 29.000 punti.

Al momento non esistono però indicazioni per alleggerire le posizioni in essere in portafoglio.

La view su ENI e Saipem

Visti i recenti movimenti del petrolio, quali strategie ci può suggerire per due titoli oil come ENI e Saipem?

Il comparto oil non è stato tra quelli più brillanti nell’ultimo periodo ed ENI ne è la prova, con una fase di storno mentre il Ftse Mib ha girato al rialzo.

Siamo giunti però a una fase interessante in ottica contrarian, ossia il titolo si è appoggiato a 14,8 euro su una trendline rialzista che rappresenta un livello di supporto dinamico.

In quest’ottica sarebbe possibile ipotizzare delle operazioni di trading con un approccio contrarian, con un ingresso su ENI al superamento dei 15 euro e una chiusura al di sotto dei 14,6 euro e target a 16 euro.

Pur non essendo in un contesto particolarmente brillante per il settore di riferimento, esiste una possibile opzione di trading per ENI.

Anche nel caso di Saipem siamo in una fase neutrale nell’ultimo trimestre, quindi non è uno dei titoli più appetibili in questo momento.

Vediamo il transito di una trendline in area 1,4 euro e al pari di ENI sarebbe ipotizzabile strutturare un’operazione di trading sempre con un approccio di breve termine.

Come prima cosa va impostato lo stop loss e poi va definito il target: possibile ingresso a 1,4 euro, con obiettivo a 1,6 euro e stop sotto 1,27 euro.

Focus su Enel

Enel si è spinto sopra quota 6,5 euro. Valuterebbe un acquisto del titolo sui livelli attuali?

Enel è molto positivo e i massimi di periodo a 6,4 euro sono stati superati, quindi per individuare possibili target, bisogna allargare l’orizzonte temporale e così l’obiettivo dei 7 euro potrebbe non essere così lontano.

Sotto la lente Stellantis

Stellantis ha segnato nuovi massimi storici nelle ultime sedute. Cosa può dirci di questo titolo?

Stellantis in questo momento piace molto agli investitori e viaggia su nuovi massimi storici oltre i 21 euro.

Eventuali fasi di stop o prese di beneficio riporterebbero verso la soglia dei 19 euro, che rappresentava la precedente area resistenziale.

Non è possibile ipotizzare particolari livelli di target, ma chi ha il titolo in portafoglio farà bene a seguire il trend e a introdurre eventualmente un trailing stop.