Ftse Mib: da seguire Stellantis e altri titoli

Petrolio: chiusura positiva ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 72,54 dollari, in rialzo dello 0,19%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell’energia statunitense.

Wall Street: chiusura negativa ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&500 sono scesi dello 0,62% e dello 0,37%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 14.944,35 punti, in calo dello 0,19%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnalano le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che dovrebbero salire da 202mila a 204mila unità.

I nuovi cantieri edili dovrebbero calare da 1,56 a 1,42 milioni di unità, mentre le licenze di costruzione a dicembre dovrebbero salire leggermente da 1,46 a 1,47 milioni di unità.

Per l’indice Philadelphia Fed di gennaio le stime parlano di un miglioramento da -10,5 a -6,9 punti.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti del quarto trimestre del 2023 di US Bancorp, con un eps atteso a 0,98 dollari.

A mercati chiusi si guarderà alla trimestrale di Alcoa che per non deludere le attese dovrà centrare l’obiettivo di una perdita per azione di 0,78 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa:** per oggi non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo nel Vecchio Continente.**

Si guarderà ai verbali dell’ultima riunione di politica monetaria della BCE e si segnala un nuovo intervento del presidente dell’Eurotower, Christine Lagarde, al Forum di Davos.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Stellantis: da seguire il titolo nel giorno in cui Acea diffonderà i dati relativi alle immatricolazioni di auto in Europa con riferimento al mese di dicembre.

Sicily By Car: sotto la lente il titolo nel giorno in cui la società sarà impegnata in una presentazione con gli analisti.

Titoli oil a Piazza Affari: sotto la lente ENI, Saipem e Tenaris, in vista del rapporto mensile sul mercato del petrolio che sarà presentato dall’Opec.

Assemblee a Piazza Affari: prevista per oggi un’assemblea degli azionisti di H-Farm per l’approvazione dell’ultimo bilancio.