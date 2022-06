Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 115,35 dollari, in salita dello 0,43%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report settimanale sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell'energia USA.

In agenda per oggi il vertice dell'Opec.

Wall Street: chiusura negativa anche ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,54% e dello 0,75%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.994,46 punti, in calo dello 0,72%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono attese invariate a 210mila unità, mentre la stima ADP dovrebbe evidenziare a maggio la creazione di 247mila nuovi posti di lavoro nel settore privato, contro i 300mila di aprile.

La produttività non agricola del primo trimestre è vista in flessione del7,5% dopo il balzo del 6,3% dei tre mesi precedenti, mentre il costo unitario del lavoro dovrebbe salire dell'11,6% dopo lo 0,9% degli ultimi 3 mesi del 2021.

Per gli ordini alle imprese di aprile si stima una variazione positiva dello 0,7% dopo il progresso del 2,2% precedente.



Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: i prezzi alla produzione ad aprile sono visti in positivo del 2,3% rispetto al 5,3% precedente.

Da seguire in Francia l'asta die titoli di Stato con scadenza nel 2025, 2029 2031 per un ammontare compreso tra 3,5 e 4,5 miliari di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Stellantis: sotto la lente il titolo dopo che a maggio in Italia il mercato dell'auto ha registrato immatricolazioni pari a 121.299 vetture, in flessione del 1,51% rispetto allo stesso mese del 2021.

Simile la performance di Stellantis che ha riportato una contrazione delle vendite del 15,6%, con una quota di mercato pari al 39,1%.

Titoli oil a Piazza Affari: da seguire ENI, Saipem e Tenaris in vista del report sulle scorte strategiche di petrolio USA.