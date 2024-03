Ftse Mib: occhio a Stellantis. Ultimo giorno BTP Valore

Petrolio: chiusura negativa anche ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 78,22 dollari, in calo dello 0,1%.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti dello 0,12% e dello 0,52%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 16.091,92 punti, in rialzo dello 0,9%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per l’ultima seduta della settimana si segnala l’indice PMI manifatturiero che a febbraio dovrebbe salire da 50,7 a 51,5 punti, mentre l’indice ISM manifatturiero a febbraio è atteso in crescita da 49,1 a 49,5 punti.

Le spese per costruzioni a gennaio dovrebbero mostrare una variazione positiva dello 0,2%, in frenata rispetto al rialzo dello 0,9% precedente.

Il dato preliminare della fiducia dei consumatori a a febbraio è previsto in crescita da 79 a 79,6 punti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si conoscerà il dato finale dell’indice PMI manifatturiero che a febbraio dovrebbe calare da 46,6 a 46,1 punti, mentre il tasso di disoccupazione a gennaio è atteso invariato al 6,4%.

L’indice dei prezzi al consumo dovrebbe salire su base annua del 2,5% rispetto al 2,8% precedente, mentre per la versione “core” si stima un rialzo del 2,9% anno su anno.

In Germania l’indice PMI manifatturiero a gennaio è atteso a 42,3 punti, in Francia a 46,8 punti e in Italia dovrebbe salire da 48,5 a 49 punti.

Sempre in Italia il tasso di disoccupazione a gennaio è previsto invariato al 7,2%, mentre l’inflazione a febbraio dovrebbe salire dello 0,3%, in linea con la lettura precedente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: oggi presenteranno i conti del 2023 Geox, RETI, Spindox e Tweppy.

Stellantis: da seguire il titolo in vista dei dati sulle vendite di auto in Italia, con riferimento al mese di febbraio.

BTP Valore: oggi termina il collocamento della terza tranche del BTP Valore con scadenza marzo 2030.