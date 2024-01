Terza giornata consecutiva in calo per le Borse europee, che anche oggi hanno terminato le contrattazioni in ribasso.

A rimanere più indietro degli altri è stato il Ftse100 che ha ceduto l’1,48%, mentre il Cac40 e il Dax sono scesi rispettivamente dell’1,07% e dello 0,84%.

Male anche Piazza Affari, dove il Ftse Mib si presentato al close a 30.098 punti, con una flessione dello 0,79%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 30.173 e un minimo a 29.925 punti.

L’indice quest’oggi ha segnato massimi e minimi decrescenti rispetto alla sessione di ieri, tornando a mettere sotto pressione l’area dei 30.000.

Questa soglia di prezzo è stata riconquistata in chiusura di seduta, ma a differenza di quanto accaduto alla vigilia non c’è stato un rimbalzo degno di nota.

Ftse Mib: aumenta il rischio di nuovi sell

Il Ftse Mib, infatti, ha chiuso poco sopra i 30.000 punti, livello che potrebbe essere testato nuovamente nelle prossime sedute.

Un abbandono di area 30.000 costringerà a spostare l’attenzione sul supporto successivo dei 29.800 punti, oltre cui si guarderà ad area 29.500.

Una prosecuzione delle vendite vedrà il Ftse Mib mettere nel mirino i 29.200 punti prima e in seguito la soglia psicologica di area 29.000.

Se l’indice riuscirà a difendere i 30.000 punti si potrà confidare in un tentativo di recupero che oltre i 30.200 punti aprirà le porte a un test dei 30.500 punti.

Solo il superamento di quest’ultimo livello vedrà il Ftse Mib allungare il passo verso i 30.650/30.700 punti prima e in seguito in direzione dei 30.850 punti, con approdo successivo sulla soglia psicologica dei 31.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prossima seduta, sul fronte macro USA si segnalano le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che dovrebbero salire da 202mila a 204mila unità.

I nuovi cantieri edili dovrebbero calare da 1,56 a 1,42 milioni di unità, mentre le licenze di costruzione a dicembre dovrebbero salire leggermente da 1,46 a 1,47 milioni di unità.

Per l’indice Philadelphia Fed di gennaio le stime parlano di un miglioramento da -10,5 a -6,9 punti.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell’energia statunitense.

I dati macro e gli eventi in Europa

Per la prossima seduta non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo nel Vecchio Continente.

Domai si guarderà ai verbali dell’ultima riunione di politica monetaria della BCE e si segnala un nuovo intervento del presidente dell’Eurotower, Christine Lagarde, al Forum di Davos.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire Stellantis, nel giorno in cui Acea diffonderà i dati relativi alle immatricolazioni di auto in Europa con riferimento al mese di dicembre.

Sotto la lente Sicily By Car che sarà impegnata in una presentazione con gli analisti, mentre per H-Farm si segnala un’assemblea degli azionisti per l’approvazione dell’ultimo bilancio.