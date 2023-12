Ftse Mib su nuovi massimi 2023: è solo l’inizio?

Anche l’ultima seduta della settimana si è conclusa con il segno più per le Borse europee, che hanno guadagnato terreno per la seconda giornata di fila.

A salire più degli altri è stato il Dax, che ha guadagnato l’1,12%, seguito a poca distanza dal Ftse100, salito dell’1,01%, mentre il Cac40 si è accontentato di un rialzo più contenuto dello 0,48%.

Ftse Mib sempre più in alto

In luce verde anche Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato gli scambi a 29.928 punti, con un progresso dello 0,64%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 29.943 e un minimo a 29.755 punti.

E’ preceduto dal segno più anche il bilancio settimanale, visto che l’indice delle blue chip nelle ultime cinque sedute è salito dell’1,68% rispetto al close del venerdì precedente.

Nelle prime due sessioni della settimana il Ftse Mib si è mantenuto sotto i 29.500 punti, per poi rompere gli indugi e spingersi anche poco oltre i massimi dell’anno segnati a inizio agosto in area 29.750.

In seguito le quotazioni hanno allungato ancora il passo, muovendosi in direzione della soglia psicologica dei 30.000 punti, mancata solo per una manciata di punti.

Ftse Mib: punto di approdo o trampolino di lancio?

La rottura dei precedenti top dell’anno è sicuramente un segnale positivo per il Ftse Mib, ma sarà da verificare ora se l’area dei 30.000 sarà un punto di approdo o un nuovo trampolino di lancio.

Al di sopra di area 30.000, l’indice delle blue chip potrà allungare il passo verso i 30.500 punti, superati i quali ci sarà spazio per un’estensione rialzista verso i 30.800 e i 31.000 punti.

La mancata violazione di area 30.000 potrà favorire da subito un ripiegamento del Ftse Mib, complici le prese di profitto dopo il rialzo messo a segno di recente.

Un primo supporto da monitorare è in area 29.800/29.750, sotto cui l’indice scenderà verso i 29.500 e i 29.200 punti, con successivo approdo sulla soglia psicologica di area 29.000.

Ulteriori indebolimenti del Ftse Mib costringeranno a spostare l’attenzione sui 28.800 e i 28.500 punti, senza escludere approfondimenti fino ad area 28.000 nella peggiore delle ipotesi.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prima seduta della prossima settimana, sul fronte macro USA si segnalano gli ordini all’industria che a ottobre dovrebbero evidenziare una variazione negativa del 2,6% dopo il rialzo del 2,8% precedente.

Sul versante societario, da seguire dopo la chiusura di Wall Street i risultati degli ultimi tre mesi di Toll Brothers, da cui ci si attende un utile per azione di 3,71 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si guarderà alla Germania, dove sarà diffuso il dato relativo alla bilancia commerciale che dovrebbe mostrare un saldo positivo in calo da 16,7 a 14,3 miliardi di euro.

Sempre in terra tedesca da seguire l’asta dei titoli di Stato con scadenza maggio e novembre 2024, per un ammontare massimo di 2 miliardi di euro per ciascuna delle due categoria.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Da seguire Homizy che presenterà i risultati dell’esercizio 2022-2023.

Sotto i riflettori Stellantis, dopo che a novembre in Italia sono state immatricolate 139.278 autovetture, con un incremento del 16,2%.

Stellantis ha sottoperformato, con un aumento delle vendite del 10,6%, a fronte di una quota di mercato pari al 29,3%.