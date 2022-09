Petrolio: chiusura in positivo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 83,37 dollari, in rialzo dello 0,53%.

Wall Street: chiusura negativa anche ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,35% e dello 0,84%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.066,81 punti, con un ribasso dell'1,37%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero a settembre è visto in calo a 51,5 a 51,2 punti, mentre l'indice PMI servizi è atteso in rialzo da 43,7 a 48,5 punti.

Due ore prima della chiusura di Wall Street è atteso un discorso del presidente della Fed, Jerome Powell.

Risultati trimestrali USA: dopo la chiusura Wall Street si conosceranno i dati degli ultimi tre mesi di Costco Wholesale, con un eps atteso a 4,16 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: il dato preliminare dell'indice PMI composito a settembre dovrebbe calare da 48,9 a 48,1 punti, mentre l'indice PMI manifatturiero è atteso in flessione da 49,6 a 48,7 punti e l'indice PMI servizi da 49,8 a 49 punti.

In Francia l'indice PMI manifatturiero nella lettura preliminare di settembre è visto a 49,8 punti contro i 50,6 punti di agosto, mentre l'indice PMI servizi dovrebbe calare da 51,2 a 50,3 punti.

In Germania l'indice PMI manifatturiero a settembre dovrebbe scendere da 49,1 a 48,4 punti e l'indice PMI servizi da 47,7 a 47,2 punti.

A mercati chiusi è atteso il verdetto di S&P sul rating della Germania.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: Juventus FC, Civitanavi System, IndelB, Askoll EVA, Clabo, Friulchem, Giglio.com, Gismondi 1754, H-Fattoria, Ilpra e Dispositivo Trend presenteranno i conti del primo semestre dell'anno.

Stellantis: da seguire il titolo in vista dei dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa con riferimento ai mesi di luglio e ago