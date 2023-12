Ftse Mib: un rialzo affidabile? Meglio Unicredit o Intesa?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Brasili, analista finanziario, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari. Chi volesse contattare Fabrizio Brasili può scrivere all'indirizzo email: f.bsuperguru@yahoo.it.

Non si ferma l’avanzata dei mercati azionari, che nelle ultime giornate hanno messo a segno nuovi progressi. La tendenza in atto è destinata a proseguire?

Volumi molto scarsi soprattutto in Europa, e in Italia in particolare, e si tratta di un fenomeno che persiste ormai dalla primavera/estate di quest'anno e che non dipende dalla stagionalità, ma da disaffezione da questi mercati azionari, divenuti sempre più una bisca, frequentata ormai quasi solo da addetti ai lavori e speculatori dell'ultima ora.

Tutto il resto è fatto da pochi titoli che attirano ancora questo infido sottobosco della finanza.

Molti scambi invece sull'obbligazionario e sui titoli di Stato e, naturalmente, su Oro, Argento ed euro-dollaro.

Questi assett fanno sempre più il vero mercato che dovrebbe dare il la a quelli azionari, visto che la vera economia e la geopolitica paiono non avere effetto alcuno sugli stessi.

Fatta questa doverosa premessa, entriamo nel solito argomento dei listini azionari orma giunti ancora sui massimi o poco sotto.

Dove andranno i mercati azionari?

Guardando ai tre principali listini USA, il Dow Jones si trova leggermente sopra i 36.000 punti, l’S&P500 poco sotto i 4.600 e il Nasdaq poco oltre i 14.000 punti.

E’ evidente che si tratta di un mercato ancor molto tecnico e appoggiato a barriere psicologiche.

Forse il rally di Natale c'è già stato e tali barriere appaiono sempre più anacronistiche e facilmente vulnerabili al ribasso.

Doppio massimo ascendente, come la maggior parte degli analisti indica, o discendente, come pochi segnalano?

Lo vedremo con l’inizio di settimana. Intanto i volumi si sono addensati sulle big cap di cui scriviamo spesso e cioe' Tesla, AMD, Alphabet, Nvidia, Microsoft, Meta, Apple ed Amazon.

Sono bastati pochi scambi dalla meta' della scorsa settimana, su queste big cap, per riportare il Nasdaq sui massimi assoluti.

Idem per il più attendibile S&P500 e soprattutto per il Nasdaq.

Focus sul Ftse Mib

Anche il Ftse Mib ha seguito la buona intonazione degli altri listini, segnando nuovi massimi dell’anno. Cosa aspettarsi ora?

Il Ftse Mib si è spinto a un soffio dall’area dei 30.000, merito anche della seduta di giovedì, quando la sola Stellantis ha messo in atto un vistoso recupero di oltre il 4,50%, portandosi sul finire di settimana anche oltre i 20 euro.

A spingere l’indice sono stati anche Intesa Sanpaolo ed ENI, sui massimi o quasi. Attendiamo anche qui le prime sedute della settimana iniziata oggi per vedere se questi volumi elevati, ma non eccezionali, continueranno, e se ci sarà o meno un corale sostegno di tutto il listino o solo di una parte.

L’analisi di Unicredit e Intesa Sanpaolo

Come valuta i recenti movimenti di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Il giudizio su entrambi i bancari da lei citati rimane sempre quello, a maggior ragione ora che sono sui massimi o quasi.

Vendere totalmente Unicredit sopra i 25 euro circa largo, vista la cedola in pratica ancora dimezzata rispetto ad Intesa Sanpaolo, la discontinuità di seguire un range ben delineato e la sua maggiore volatilità.

Vendere almeno metà della posizione su Intesa Sanpaolo poiché, a parte una più che interessante cedola, ha raggiunto e superato l’ultima resistenza posta a 2,65 euro, su cui sono scattate vendite copiose che possono ripetersi all’inizio della settimana appena iniziata.

In alternativa vendere opzioni Call strike 2,65 scadenza giugno o la rimanenza strike 2,70 dicembre 2024.

Sotto la lente Ferrari e Stellantis

Qual è il suo giudizio sui segnali positivi inviati di recente da Ferrari e Stellantis? Cosa può dirci di questi due titoli?

Stellantis si potrebbe vendere sopra i 20 euro o in alternativa vendere opzioni call strike 20 scadenza giugno o la rimanenza strike call 21 scadenza dicembre 2024.

