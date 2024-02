Ftse Mib: occhio a Stellantis. I titoli che danno i numeri

Petrolio: chiusura negativa ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 76,63 dollari, in rialzo dell’1,59%.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti dello 0,4% e dello 0,96%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.859,15 punti, in rialzo dell’1,3%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: in agenda le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che dovrebbero salire da 218mila a 220mila unità.

Le vendite al dettaglio a gennaio dovrebbero salire dello 0,1% in frenata rispetto al rialzo dello 0,6% precedente, mentre al netto della componente auto le stime parlano di una variazione positiva dello 0,2%.

I prezzi import a gennaio dovrebbero mostrare una variazione negativa dello 0,1% dopo la lettura sulla parità di dicembre, mentre l’indice New York Empire State Manufacturing a febbraio dovrebbe migliorare da -43,7 a -12,5 punti.

Per l’indice Philadelphia Fed le stime segnalano un miglioramento a febbraio da -10,6 a -8 punti, mentre la produzione industriale a gennaio è attesa in crescita dallo 0,1% allo 0,3% e la capacità di utilizzo degli impianti dovrebbe attestarsi al 78,7%.

Le scorte all’industria di dicembre sono attese in rialzo dello 0,3% dopo il calo dello 0,1% precedente, mentre l’indice Nahb a febbraio dovrebbe salire da 44 a 46 punti.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti del quarto trimestre del 2023 di Deere & Co. che dovrebbero mostrare un eps di 5,21 dollari.

A mercati chiusi si guarderà alla trimestrale di Applied Materials che per non deludere le attese dovrà centrare l’obiettivo di un utile per azione di 1,91 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si conoscerà il dato relativo alla bilancia commerciale che a dicembre dovrebbe mostrare un saldo positivo in riduzione da 20,3 a 15,7 miliardi di euro.

Da seguire in Francia l’asta dei titoli di Stato con scadenza nel 2027, 2029 e 2031, per un ammontare compreso tra 10,5 e 12 miliardi di euro.

Da segnalare in coincidenza con l’apertura delle Borse europee un discorso di Christine Lagarde, presidente della BCE.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: oggi si conosceranno i risultati del 2023 di Stellantis e al test dei conti saranno chiamati anche ALA, Franchi Umberto marmi, La SIA e Leone Film Group,