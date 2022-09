Petrolio: chiusura in netto calo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 86,54 dollari, con un ribasso del 3,4%.

Wall Street: chiusura contrastata ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dello 0,46% e dello 0,3%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.785,13 punti, in flessione dello 0,26%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: il tasso di disoccupazione ad agosto è atteso invariato al 3,5%, mentre il numero di nuovi occupati nel settore non agricolo è visto in frenata da 528mila a 290mila unità e la retribuzione media oraria in rialzo dello 0,3%.

Per gli ordini alle imprese di luglio si stima una variazione positiva dello 0,2% dopo il rialzo del 2% precedente.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: i prezzi alla produzione a luglio dovrebbero salire dall'1,1% al 3%.

In Germania la bilancia commerciale a luglio dovrebbe mostrare un saldo positivo di 4,6 miliardi di euro contro i 6,4 miliardi di giugno.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire Immsi che diffonderà i dati del primo semestre dell'anno.

Stellantis: ad agosto il mercato dell'auto in Italia ha registrato immatricolazioni in crescita del 9,9%, mentre Stellantis ha riportato un incremento del 16,5%.

La quota di mercato si è attestata al 35,4%, in rialzo rispetto al 33,5% di agoto 2021.