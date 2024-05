Petrolio: chiusura in netto calo ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 79,04 dollari, con un affondo del 3,47%.

Wall Street: chiusura contrastata ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones è salito dello 0,23% e l’S&P500 è sceso dello 0,34%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.605,48 punti, in calo dello 0,33%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala il dato della bilancia commerciale che a marzo dovrebbe mostrare un deficit in peggioramento da 68,9 a 69,3 miliardi di dollari.

Il costo unitario del lavoro del primo trimestre dovrebbe mostrare un rialzo del 3,2% dopo lo 0,4% precedente, mentre la produttività non agricola del primo trimestre dovrebbe salire dello 0,8% dopo l’incremento del 3,2% precedente.

Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono attese in crescita da 207mila a 212mila unità, mentre gli ordini all’industria a marzo sono visti in rialzo dell’1,6% rispetto all’1,4% precedente.

Risultati trimestrali USA: da seguire a mercati chiusi i conti trimestrali di Apple che per non deludere le attese dovrà centrare l’obiettivo di un utile per azione di 1,51 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: è atteso l’indice PMI manifatturiero che dovrebbe calare da 46,1 a 45,6 punti.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire Clabo, Compagnia Immobiliare Azionaria e Risanamento che presenteranno i risultati del primo trimestre di quest’anno.

Stellantis: sotto la lente il titolo in vista dei dati sulle immatricolazioni di auto in Italia con riferimento al mese di aprile.