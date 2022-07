Petrolio: chiusura in forte ribasso ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono scese del 3,88% a 105,92 dollari.

Wall Street: conclusione negativa ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,82% e dello 0,88%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.028,74 punti, in ribasso dell'1,33%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: l'indice PMI manifatturiero a giugno dovrebbe calare da 57 a 52,4 punti, mentre l'indice ISM manifatturiero è atteso in flessione da 56,1 a 55 punti.

Le spese per le costruzioni a maggio dovrebbero salire dello 0,4% rispetto allo 0,2% precedente.

In Francia l'indice PMI manifatturiero a giugno è atteso a 51 punti, in Germania lo stesso dato è visto a 52 punti e in Italia a 51,9 punti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: l'indice dei prezzi al consumo a giugno è visto in rialzo dell'1% dopo lo 0,8% precedente.

L'indice PMI manifatturiero dovrebbe calare a giugno da 54,6 a 52 punti.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Stellantis: da seguire il titolo in attesa dei dati sulle immatricolazioni di auto in Italia con riferimento al mese di giugno.



Titoli oil: sotto la lente ENI, Saipem e Tenaris dopo l'affondo accusato ieri dai prezzi del petrolio.