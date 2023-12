Ftse Mib: quando aprire nuovi long? Meglio Bper o Banco BPM?

Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Paciello Trading Academy, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione di Piazza Affari e sulle strategie da seguire per diversi titoli.

Il Ftse Mib si avvia a concludere il 2023 a ridosso dei top dell’anno. Quali i possibili sviluppi nel breve?

Tutti aspettano il ribasso ormai da troppo tempo, ma io non credo che il Ftse Mib abbia una configurazione ribassista.

M sembra che l’indice sia molto orientato al rialzo, ma si tratta di un long abbastanza tirato, visto che di strada ne è stata percorsa tanta fino a ora.

Se parliamo di una possibile correzione fisiologica sono d’accordo, ma non di un mercato che deve crollare.

Ftse Mib: come muoversi ora?

A livello operativo, anche se abbastanza lontani, ho sempre due riferimenti e vedo un target rialzista per il Ftse Mib a 31.000 punti, con un’area di supporto a 28.500 punti.

Fino a quando l’indice rimarrà al di sopra di tale soglia, con potenziali estensioni verso area 31.000, per me il mercato sulla debolezza è sempre da comprare.

Non lo farei a questi livelli perché il Ftse Mib mi sembra troppo esasperato al rialzo, ma un’eventuale debolezza più che un crollo sarà un’opportunità di acquisto.

Focus su Banco BPM e Bper Banca

Come valuta l’attuale impostazione di Banco BPM e Bper Banca e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

La situazione grafica delle due banche da lei indicate è molto simile e io mi preparo a comprare o quantomeno ci proverò.

Per Banco BPM vedo un grande supporto dinamico in zona 4,55 euro che sostiene le quotazioni da settembre 2022 e proverò teoricamente un buy long in quella zona, con stop molto stretto.

Situazione graficamente quasi identica su Bper Banca, per il quale il livello di riferimento è a 29/2,91 euro, dove a mio avviso si potrà provare un buy.

Per entrambi i bancari si tratterebbe di un long basato su una logica di breve-medio termine, visto che la dinamica dei tassi ormai è in decelerazione, quindi il grosso che le banche dovevano fare probabilmente lo hanno fatto.

In ottica speculativa e di trading, soprattutto per l’evidenza grafica, proverò a comprare Banco BPM e Bper Banca sui livelli indicati prima.

L’analisi di STM e Telecom Italia

STM e Telecom Italia offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo? Quali indicazioni operative ci può fornire per entrambi?

STM al momento si trova in una zona di prezzi neutrale, ma è chiaramente in un trend rialzista e il grande buy è scattato a fine ottobre scorso in zona 36 euro, da cui è salito in maniera consistente, assecondando lo stato di buona forma del tecnologico statunitense che replica in maniera abbastanza efficace.

Per STM vedo un livello di target in zona 51,5/52 euro e un grande supporto molto lontano in area 38 euro.

Nella zona superiore proverei con delle prese di beneficio, quindi a monetizzare eventuali long, mentre un ritorno in area 38 euro richiamerebbe un tentativo di acquisto.

Vorrei precisare che si tratta di due livelli dinamici, destinati a modificarsi leggermente con il passare dei giorni.

Quanto a Telecom Italia, bellissimo il pull-back rialzista del 23 ottobre in zona 23,5 euro che ha rispettato in maniera precisa.

Ciò fa pensare che il titolo vada a ricercare la zona dei massimi recenti in area 0,325 euro e in caso di superamento anche di questo livello si proietterebbe verso area 0,4 euro.

A livello supportivo e quindi come indicazione di negazione di questo scenario, monitorerei area 0,245 euro, sotto cui l’idea rialzista inizierebbe a scricchiolare un po’, ma fino ad allora la debolezza sarà da comprare per Telecom Italia.