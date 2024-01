Ftse Mib lanciato verso nuovi top? STM, Enel e Tenaris buy?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Gianluigi Raimondi, Direttore ITForum.it e responsabile Bluerating Mercati (gruppo Bfc Media) con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib continua a oscillare intorno all’area dei 30.500 punti. Quali i possibili sviluppi nel breve?

Il Ftse Mib si sta muovendo in laterale e continua a farlo dalla seconda settimana di dicembre, con baricentro di oscillazione dei corsi intorno alla soglia dei 30.500 punti.

Ftse Mib: cosa aspettarsi nel breve?

Operativamente, solo e solamente l’eventuale conferma del superamento di quota 30.730 punti potrebbe favorire un allungo e quindi l’uscita dal trading range verso la successiva soglia psicologica, ovvero verso l’area dei 31.000.

Per contro, il cedimento di quota 30.000 punti darebbe il via a una correzione del Ftse Mib che potrebbe rivelarsi in questo caso anche profonda, con target a 29.500 punti prima e poi a 29.185/29.080 punti.

L’allungo verso i 31.000 punti a mio avviso non dovrebbe trovare un seguito al rialzo, nel senso che vedo molto faticoso un superamento della soglia di prezzo appena indicata.

L’analisi di Enel

Enel sta allungando il passo in direzione di quota 6,8 euro. Qual è la sua view su questo titolo?

Enel sta beneficiando di un rimbalzo tecnico dopo il test della media mobile a 21 sedute, che al momento passa a quota 6,69 euro e che funge anche da supporto dinamico ascendente di breve termine.

Il test cruciale si profila a quota 6,8 euro, dove è posta la resistenza statica di breve termine, oltre cui segnaliamo per Enel obiettivi a 6,95/7 euro prima e poi a 7,25/7,3 euro, con stop loss da posizionare a quota 6,69 euro.

Che fare con Stellantis?

Stellantis oggi ha perso terreno, mantenendosi comunque sopra quota 20 euro. Cosa può dirci di questo titolo?

Stellantis sta tentando di incrociare al rialzo, ma per ora non ce l’ha ancora fatta, la media mobile a 21 sedute che passa a quota 23 euro.

Oltre questo livello segnalo un primo target potenziale sulla resistenza statica di breve termine a 23,65 euro, e poi fino a 24/24,2 euro.

A chi volesse acquistare Stellantis suggerisco di fissare uno stop loss di breve a 22,5 euro, dove passa il supporto dinamico ascendente.

Iveco Group sotto la lente

Iveco Group oggi ha messo a segno un nuovo rialzo. La corsa del titolo è destinata a durare?

Bella impennata per Iveco Group, che potrebbe continuare fino al test di quota 10 euro, ma bisogna fare estrema attenzione al fortissimo ipercomprato che vedo sul grafico.

Dal punto di vista tecnico per me non è da prendere in considerazione al rialzo, mentre per chi fosse già posizionato su Iveco Group, lo stop loss o il trailing stop è da posizionare a quota 9,2 euro.

La view su Tenaris

Come valuta il recente andamento di Tenaris e quali le strategie da seguire nel breve?

Tenaris dopo quattro sedute consecutive in cui ha disegnato candele ribassiste, oggi sembra essersi poggiato a quota 14,63 euro, supporto statico di breve-medio termine, da cui sta tentando di rialzare la testa.

Individuo un primo target nel brevissimo a quota 15,1/15,25 euro prima e poi, eventualmente più in là nel tempo, a 15,55/16-16,2 euro, con stop loss molto rigido sotto il supporto a 14,63 euro.

Uno sguardo a STM

Ci sono altri titoli che vuole segnalarci a Piazza Affari?

Sto seguendo Stm che sta testando la tenuta del supporto a 39,65 euro e la tenuta di questo livello potrebbe favorire un’inversione al rialzo dei corsi, con obiettivi a 41,25 euro prima, 42,3 euro dopo e ancora a 43,7 euro, con stop loss estremamente rigido sotto quota 39,45 euro.