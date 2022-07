Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, trader-Directa SIM, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib si mantiene a galla sopra quota 21.000 punti, dopo la caduta del Governo e il meeting della BCE, in attesa della Fed ora. Quali le attese nel breve?

La scorsa settimana a mio avviso ci sono state delle ricoperture sui mercati e in più a Piazza Affari c'è stato tutto il rumore legato alla caduta di Draghi.

Mi aspetto che fino a domani le Borse resteranno tranquille e dopo tutto sommato non prevedo scossoni particolari nè al rialzo nè al ribasso.

Se ci facciamo caso, notiamo che i prezzi dell'1 luglio proiettati ad oggi sono gli stessi di quelli correnti, quindi il mercato deve consolidare questi livelli e ci vorrà del tempo perchè ciò accada.

Da una parte il Ftse Mib non dovrebbe scendere sotto i minimi dell'anno e in particolare sotto i 20.400 e i 20.200 punti, dall'altra se uno proprio vuole guardarla in prospettiva, l'indic dovrà cercare di recuperare i 22.000 punti.

Come valuta l'attuale impostazione dei bancari e quali i titoli da tenere d'occhio ora?

Secondo me in questo momento bisogna stare attenti ai bancari, perchè eventuali azioni che potessero coinvolgere lo Spread BTP-Bund, e non escludo che quest'ultimo sia preso come benchmark per la campagna elettorale, potrebbero far soffrire il settore.

In generale sarei prudente sui titoli del settore bancario e assicurativo, cui aggiungerei anche Poste Italiane.

Chi però è un investitore e guarda al medio-lungo periodo, potrebbe anche trovare qualche occasione da cogliere e valutare per un acquisto nel settore bancario e assicurativo.

Se proprio dovessi valutare un titolo tra i finanziari guarderei a Generali, per il quale non fornisco livelli perchè si tratta di un tema adatto agli investitori e non già ai trader.

Cosa può dirci di STM?

STM è titolo che ha un bellissimo grafico e ora trova una resistenza intorno ad area 34,5 euro, sopra cui potrà salire fino a 36,5 euro.

STM è uno dei titoli con più appeal e viene da un rimbalzo partito da quota 28 euro, supporto molto forte.

Quali sono i titoli che hanno momentum in questa fase?

I titoli che al momento il mercato cavalca sono Ferrari, ma anche Campari che ha del potenziale.

Ferrari ha una resistenza importante a 210 euro che per ora rappresenta anche un target.

Campari sta lottando adesso per superare la forte resistenza a 10,6 euro, ricordando che avevo già segnalato la bontà del titolo sopra i 10 euro.

Ora l'eventuale superamento al rialzo di quota 10,6 euro favorirà un ulteriore allungo verso area 11 euro.

Campari quindi ha momentum, ma può anche guadagnarne ancora al superamento della soglia detta prima.

Dopo tanto tempo ha del potenziale Nexi che può recuperare se riuscirà a uscire alla congestione che sta facendo al rialzo.

Per inviare dei segnali convincenti il titolo dovrà superare quota 8,4 euro, con primo target poco sotto area 9 euro.

