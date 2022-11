Il Ftse Mib sta vivendo una bellissima avventura dal mese scorso: ecco i possibili target del movimento in atto. La view di Sante Pellegrino.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari.

Il Ftse Mib è stato respinto ieri dall'area dei 23.000. Quali i possibili sviluppi nelle prossime sedute?

Per il Ftse Mib è indubbiamente una bellissima avventura quella partita a ottobre, perché abbiamo quasi tra le 9 e le 11 sedute consecutive al rialzo, un evento abbastanza raro che accade davvero poche volte.

L'indice, dopo la rottura in breakout dei 22.000 punti, è arrivato al prezzo obiettivo dei 22.750 punti prima e dei 23.000 in seguito.

Ora è importante vedere se i volumi in ingresso sui book saranno di accumulazione o di distribuzione, perché nel secondo caso sarà molto pericoloso rimanere sul mercato a questi livelli, perchè siamo in ipercomprato.

C'è da dire che il Ftse Mib potrebbe anche spingersi in avanti fino ai 23.500 punti in prima battuta e poi in direzione dei 24.500 punti.

Motivi per andare al ribasso si avrebbero solo con una discesa del Ftse Mib, sotto i 22.500 punti, con area di supporto a 21.500 punti, da cui si potrà solo peggiorare.

Telecom Italia ieri è stato il migliore del Ftse Mib con un bel rally. Cosa può dirci di questo titolo?

Seduta in gran spolvero per Telecom Italia che ha agganciato la resistenza di quota 0,2 euro, ma deve superare area 0,22 euro per ritrovare 0,25 e 0,275 euro.

Un ritorno di negatività si avrà per il titolo in caso di ritorno sotto 0,1884 euro, per andare a chiudere il gap fino a 0,175 euro.

Come valuta il recente andamento di STM e quali indicazioni operative ci può fornire?

STM sta provando a riconquistare la soglia dei 32 euro, molto interessante come livello area di prezzo, perché un'esplosione al rialzo con il superamento dei 33 euro potrebbe fa allungare il titolo fino ai 36 euro.

Al contrario, un ritorno di STM sotto i 31 euro porterà allunghi ribassisti fino all'ara dei 29 euro.

Stellantis sta cercando agganciare la soglia dei 14 euro. Qual è la sua view su questo titolo?

Ottimo aggancio al rialzo per Stellantis che ora è in ipercomprato e bisogna prestare attenzione ai livelli correnti perchè si potrebbe registrare qualche ripiegamento verso il supporto dei 13,5 euro.

In caso di discese sotto i 13,25 euro la view su Stellantis tornerà negativa, con il rischio di flessioni fino ai 12,5 euro.

Se ci saranno volumi in acquisto, allora il titolo potrà spingersi in avanti in direzione di quota 14,5 euro.

FinecoBank ieri ha occupato una delle prime posizioni nel paniere del Ftse Mib. Quali strategie ci può suggerire?

FinecoBank recupera bene e in caso di superamento dei 13,9 euro, metterà nel mirino i 14,5 euro prima e in seguito l'area dei 15,5 euro.

Sotto i 13 euro però tornerà negatività sul titolo.

Ci sono altri titoli che vuole segnalarci a Piazza Affari?

Uno sguardo a Campari che dopo una buona accumulazione sta proponendo un rimbalzo interessante con obiettivo di rialzo fino a 9,75/10,25 euro, per chiudere alcuni gap lasciati aperti in quella zona.

C'è da dire che il titolo è sotto resistenza e quindi bisognerà fare attenzione in caso di ritorno delle quotazioni sotto i 9 euro.