Di seguito riportiamo l’intervista sull’indice Ftse Mib e su alcune delle blue chips quotate a Piazza Affari, con domande rivolte a Roberto Scudeletti, trader indipendente e titolare del sito www.prtrading.it.

Il Ftse Mib ha allungato ancora il passo nelle ultime sedute. Ci sono le condizioni per salire ancora?

Ottima ottava quella passata, con una chiusura del Ftse Mib addirittura sopra la dinamica ribassista che unisce i massimi e la media a 200 settimanale da una parte, ma dall’altra in presenza sia di un triplo massimo decrescente di breve, sia di altre resistenze in vista.

Per le prossime sedute, solo sopra il massimo della scorsa settimana a 22.635 punti, potremo assistere ad un naturale approdo del Ftse Mib alla successiva resistenze, identificata dalla media a 200 mensile a 22.910 punti.

Da non escludere un'eventuale estensione positiva su quella giornaliera a 23.315 punti, a patto di superare gli ostacoli intermedi in zona 22.880-23.150 punti circa, ossia i massimi precedenti di agosto e settembre.

Viceversa, attenzione alla perdita della sopracitata media a 200 settimanale a 22.490 punti e del minimo dello scorso venerdì a 22.250 punti, che potrebbe favorire ulteriori vendite sui supporti sottostanti, in primis la media a 50 mensile a 22.170 punti e successivamente zona 21.985-21.770 punti.

La tenuta di quest'ultima fascia di prezzo dovrebbe favorire un ritorno degli acquisti, pena un approfondimento ribassista verso area 21.635-21.330 punti circa.

Qual è il suo giudizio sui due big del settore bancario quali Unicredit e Intesa Sanpaolo?

Unicredit come tutto il comparto bancario italiano è stato vittima di un crollo bellico di circa il 50% dai massimi di gennaio, con recente doppio minimo e presente tentativo di rimbalzo/inversione, sopra un livello psicologico di prezzo intero, ma con un doppio massimo di brevissimo da superare, per ulteriore rialzi.

Infatti, sulla duplice tenuta di quota 8,25 euro, il titolo ha offerto un buono spunto rialzista sopra gli 11 euro, con massimo a 11,45 euro, recente discesa con rimbalzo poco sopra i 10 euro e attuale risalita e doppio top intorno a 12,40 euro circa.

Sopra i 12,44 euro si può pensare ad una ulteriore spinta rialzista per Unicredit, con supporti a 11,90 e 11,66 euro e resistenze a 13,10 e 13,64 euro.

Intesa Sanpaolo dopo aver formato un massimo relativo é crollata pesantemente sotto i colpi bellici, con un trend ancora chiaramente laterale ribassista, con uno spunto di “speranza” rialzista dettato dai recenti minimi crescenti, ma la strada è ancora lunga.

In concreto, dopo un forte rialzo percentualmente molto interessante, Intesa Sanpaolo ha formato un top poco sopra 2,90 euro lo scorso febbraio, con un veloce trend di inversione ribassista e, sulla tenuta di 1,68 euro ha iniziato e mantenuto l’attuale andamento altalenante tra rimbalzi e discese.

Da segnalare un doppio nuovo minimo relativo sopra 1,58 euro, un rimbalzo a 1,9244 euro circa, con ennesima correzione a 1,635-1,654 euro e attuale ritorno dei compratori verso 1,9050 euro circa.

Un nuovo impulso rialzista sarà confermato da Intesa Sanpaolo sopra 1,91 euro, con supporti a 1,82-1,78 euro e prossime resistenze a 2,04 e 2,15 euro.

STM e Moncler sono stati penalizzati dalle vendite dopo le rispettive trimestrali. Cosa po' dirci di questi due titoli?

STM si trova in un evidente trend ribassista, testimoniato da massimi decrescenti, da quasi un anno, col prezzo che recentemente, dopo un profondo minimo relativo, ha cercato l’ennesimo rimbalzo, ancora una volta respinto da copiose vendite, e che ora è in una delicata e volatile fase di debolezza, in cerca di assestamento, dove tutto può succedere.

In concreto, dopo una brutta batosta dal massimo relativo poco sopra i 46 euro al sopra citato minimo estivo a 27,405 euro, STM ha effettuato la recente ottima ripresa poco sopra i 39 euro ed ennesima fase correttiva in atto, con possibile doppio minimo di breve poco sopra 30 euro e ripresina verso i 31,80 euro circa.

Sopra 32 euro ci sarà un primo tentativo di risalita dei corsi per STM, con supporti a 30,50 e 29,80 euro e resistenze a 34,20-36,90 euro.

Moncler dopo una lunga cavalcata rialzista, su una altissima quota di prezzo intero e massimo storico, inciampa pesantemente con un ribasso del 50%, dal quale sta tentando una faticosa inversione rialzista, fatta di rimbalzi e ricadute, con un triplo massimo decrescente che fa da ostacolo e provoca la presente ennesima correzione, seppure su un paio di importanti supporti giornalieri.

Infatti, dopo l’ennesimo record poco sopra i 70 euro, Moncler si schianta sui 35 euro in estate, per poi rimbalzare con due recenti massimi calanti a 50 e 49 euro circa e l’attuale ricaduta sulle medie giornaliere a 24 e 50 periodi intorno a 45,28-44,98 euro.

Una nuova spinta rialzista si avrà per Moncler sopra 46,60 euro con supporti a 44-42,70 e resistenze a 50,40-53,30 euro.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase? A quali consiglia di guardare ora?

Monitorare con attenzione: CAMPARI, NEXI, TELECOM ITALIA, UNIPOL al rialzo e A2A, CNH INDUSTRIAL, INTERPUMP, SNAM, TERNA al ribasso.