Anche quest'ultima seduta della settimana prosegue nel segno della cautela per le Borse europee che, dopo le vendite di ieri, non riescono a trovare punti per risalire la china.

A Wall Street ieri c'è stato un netto recupero dai minimi, tanto che l'S&P500 e il Dw ones hanno terminato gli scambi in positivo, lasciando indietro solo il Dow Jones, fermatosi poco sotto la parità.

Borse UE: prevale la cautela. Ftse Mib in calo

Il segno meno continua ad avere la meglio in Europa, dove il Ftse100 mostra un lieve calo dello 0,23%, mentre il Cac40 e il Dax30 scendono dello 0,34% e dello 0,46%.

Ad avere la peggio è il Ftse Mib che al momento viaggia in rosso dello 0,54% a ridosso di area 25.800.

Le indicazioni emerse dai verbali dell'ultima riunione della Fed stanno avendo un impatto più negativo sull'azionario europeo che su quello americano.

Ciò è testimoniato anche dalla cautela odierna sui mercati, con un clima di avversione alimentato anche dalle preoccupazioni relative alla diffusione della variante Delta e agli effetti che la stessa potrà avere sull'economia globale.

Ftse Mib guardingo: annuncio tapering Fed a settembre?

Come evidenziato dagli strategist di MPS Capital Services, le vendite continuano ad interessare gli asset rischiosi, con lo sguardo rivolto a quello che farà la Fed in termini di politica monetaria.

Secondo gli analisti, per ipotizzare un annuncio del tapering già a settembre, sarà importante che sul fronte macro giunga una conferma positiva anche dai dati sulla creazione di nuovi posti di lavoro e dal tasso di disoccupazione di agosto.

Qualche informazione in più in questa direzione potrebbe arrivare dall'intervento che vedrà impegnato il presidente della Fed, Jerome Powell, al simposio di Jackson Hole di venerdì prossimo.

Fed: occhio su Jackson Hole. Incognita è data tapering

Secondo alcuni l'annuncio del tapering potrebbe avvenire in questa occasione, ma molti addetti ai lavori credono che l'appuntamento sarà rimandato alla riunione della Fed di settembre o al massimo a quella di novembre.

A scommettere su quest'ultima data è Bank of America che ha modificato da gennaio 2022 a novembre 2021 la sua previsione sull'avvio del tapering.

Lo scoglio da superare è proprio quello della data, visto che come è noto il mercato teme l'incertezza e reagisce negativamente in assenza di indicazioni chiare.

Ftse Mib: quando ci sarà la svolta? Per Natixis il tapering è irrilevante

La svolta dunque per il Ftse Mib, così come per gli altri indici, ci sarà nel momento in cui la Fed svelerà le sue carte, rimuovendo così l'incognita del tapering che in fondo non è più tale nella sostanza.

Come evidenziato da Garrett Melson, portfolio manager di Natixis IM Solutions, il tapering della Fed è probabilmente irrilevante ed è meno importante di quanto non lo sia stato in passato.

Il gestore spiega che è noto a tutti il fatto che il tapering stia arrivando e quindi non è così determinante che non sia stato ancora annunciato.

Ftse Mib: un'occasione per comprare la debolezza?

In altre parole il mercato sta già prezzando il tapering , con gli investitori preoccupati però che sia alle spalle il meglio della ripresa e della liquidità di cui hanno goduto fino ad ora.

Gli esperti di Barclays però che prevalgano sia solidi fondamentali sugli utili che ampia liquidità e questi fattori dovrebbero spingere gli investitori ad acquistare nuovamente dopo la fase di debolezza.