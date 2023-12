Ftse Mib su nuovi massimi 2023: come muoversi ora?

In queste prime giornate di dicembre prosegue l’andamento positivo dei mercati azionari, che già a novembre hanno vissuto un mese tutto in salita.

Le Borse globali hanno messo a segno un forte rimbalzo il mese scorso, favorito da un posizionamento relativamente scarico dopo la pressione registrata nel mese di ottobre.

Ftse Mib ancora su, dopo forte rimbalzo di novembre

Il Ftse Mib ha chiuso il mese scorso con un rialzo di circa il 7,2% e, al pari di quanto accaduto per gli altri listini, tale spinta è stata innescata da una serie di dichiarazioni accomodanti da parte dei membri del FOMC e di Powell, da un programma di emissioni del Tesoro USA nei prossimi 6 mesi meno rilevante del previsto, insieme a dati sull’occupazione e sull’inflazione sia in Europa che negli Stati Uniti migliori delle attese.

Questi elementi convergono verso una prospettiva di una politica monetaria più accomodante.

Focus su tassi e risultati societari

Gli analisti di Equita SIM fanno sapere che la loro view resta invariata e che continuano a pensare che siamo alla fine del ciclo di rialzo dei tassi e che assisteremo progressivamente ad una riduzione dei tassi d’interesse reali.

Sul fronte societario, i risultati del terzo trimestre in Europa hanno confermato un deterioramento del quadro complessivo, con un calo degli utili del 15% circa anno su anno, e, come commentato il mese scorso dagli analisti, con un aumento dei profit warning, con diverse società che hanno segnalato volumi e/o domanda più bassa, un peggioramento del quadro macroeconomico e pressioni inflazionistiche.

Negli Stati Uniti, i principali retailer, come ad esempio Walmart e Best Buy, hanno segnalato recentemente una debolezza sulla spesa dei consumatori a causa delle aspettative inflazionistiche, aumento della spesa per interessi e il ritorno dei pagamenti dei prestiti agli studenti, mentre continua a sorprendere in positivo il mondo auto.

General Motor ha annunciato un aumento del dividendo del 33% per il 2024 e 10 miliardi di dollari di buy-back, oltre alla conferma delle guidance 2023 grazie ad una tenuta del price/mix.

Ftse Mib: Equita SIM predica cautela. Ecco perchè

Gli analisti di Equita SIM ritengono che sia ancora opportuno procedere con prudenza nel breve termine, poiché la visibilità riguardo una combinazione ottimale per i mercati di una crescita economica che mostra un rallentamento solo moderato, un’inflazione sotto controllo, tassi d’interesse in diminuzione e utili aziendali che mantengono la loro solidità, rimane ancora limitato, anche considerando che la variabile geopolitica è tornata a rivestire un ruolo significativo.

Il contesto macroeconomico sta entrando in una fase di rallentamento, più evidente in

Europa e meno pronunciata negli Stati Uniti al momento, ma gli esperti di Equita SIM si aspettano che l’importante aumento dei tassi d’interesse continuerà progressivamente a produrre i suoi effetti restrittivi sull’economia.

L’eccesso di risparmi accumulato dalle famiglie durante la pandemia sta diminuendo, e si stanno manifestando i primi segnali di indebolimento del mercato del lavoro.

Inoltre, i tassi d’interesse a 30 anni negli Stati Uniti si avvicinano all’8%, e si è verificato un netto aumento dei tassi d’interesse sulle carte di credito insieme ad un aumento degli insoluti. Parallelamente, le imprese dovranno affrontare rifinanziamenti a tassi crescenti.

Borse UE più attraenti di Wall Street

Gli analisti ritengono, quindi, che attualmente le probabilità di una revisione al ribasso delle stime societarie nei prossimi trimestri siano ancora considerevoli.

Le valutazioni in Europa sembrano ragionevoli, ma le stime di utili sono ottimistiche secondo gli analisti.

In particolare, il rapporto prezzo-utili 2024 dell’indice Eurostoxx 600 è di 12,2 volte, con aspettativa di utili costanti anno su anno, mentre negli USA appaiono meno attraenti, visto che il multiplo prezzo-utili è di 128,7 volte, con utili attesi in crescita.

Ftse Mib: le strategie di Equita SIM. I titoli in e out

In questo scenario gli analisti di Equita SIM continuano a privilegiare i titoli di qualità rispetto ai ciclici.

Gli esperti mantengono complessivamente il loro posizionamento neutrale sull’azionario, in quanto ritengono che l’effetto positivo sulle valutazioni derivanti dalla riduzione dei tassi possa essere limitato nei prossimi mesi dal rallentamento del ciclo economico.

Il peso dell’investito rimane molto vicino al benchmark, ed è al 90,1%, contro un peso neutro del 90% e rispetto al 90,7% del mese precedente.