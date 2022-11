Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Luca Guerreri, intermediario assicurativo e risk manager, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib è giunto al test di area 23.000. Questo livello frenerà l'ascesa dei corsi o si potrà salire ancora?

Dal mio punto di vista stiamo vedendo una situazione tecnica alquanto interessante per il Ftse Mib, non solo perché la soglia dei 23.000 punti è stata rotta, in attesa di conferma, ma soprattutto perché gli indicatori tecnici ci danno una speranza di risalita, nel caso in cui le medie mobili a 50 e 100 periodi si incrocino definitivamente.

C’è però da segnalare come la media mobile a 200 periodi si sia comportata da resistenza dinamica, infatti, attualmente l’indice Ftse Mib ha rimbalzato sulla stessa, tornando ad un livello di stallo in area 22.800.

Per chi ha posizioni long aperte suggerisco di mantenerle attive, mentre a chi è rimasto ad attendere, consiglio di stare ancora flat fino ad un’indicazione tecnica più valida.

Questa potrebbe arrivare dal Ftse Mib, come detto prima, dall’incrocio delle medie a 50 e 100 periodi e dal superamento della soglia di resistenza dinamica.

In vista dei conti del terzo trimestre, quali indicazioni operative ci può fornire per Banco BPM e Bper Banca?

Banco BPM potrebbe darci ottimi segnali di ripartenza e chiusura del periodo flat.

Infatti, in vista dei conti del terzo trimestre, con utili stimati a 160 milioni di euro e indicatori tecnici a favore, possiamo valutare ingressi long a rottura del livello di resistenza in area 3,1 euro.

Per quanto concerne Bper Banca, le stime sugli utili non sono molto promettenti, tuttavia il ridosso tecnico della media mobile a 50 periodi su quella a 200 periodi e la relativa rottura del supporto in area 2 euro, potrebbero avviare una sessione di acquisti non indifferente.

Se lo scenario dovesse essere diverso, però, potremo vedere il titolo scendere in un primo momento fino ad area 1,651 euro e in un secondo momento arrivare anche in zona 1,437 euro.

Telecom Italia è tornata al centro degli acquisti, mentre appare ancora titubante STM. Qual è la sua view su questi due titoli?

Telecom si trova in una posizione che attualmente non definirei "centro degli acquisti", in quanto non abbiamo indicazioni tecniche precise che possano definire il trend.

Consiglio dunque di rimanere flat, almeno fino al raggiungimento di una figura tecnica ben precisa.

STM è un titolo che attualmente sta testando i 31.7 euro, area importante se consideriamo i possibili rimbalzi che potrebbero arrivare a questo punto.

Osserviamo però con attenzione la media mobile a 50 periodi in prossimità dell’incrocio con quella a 100 in andamento ribassista che potrebbe far rompere questo supporto e portate il titolo in posizioni ribassiste molto importanti.

Quali sono i titoli che sta seguendo con più interesse in questa fase di mercato? A quali consiglia di guardare ora?

Attualmente sto guardando con interesse Recordati che sta toccando la soglia dei 38,30 euro, zona a mio avviso molto interessante, in quanto potremo valutare un rialzo nelle prossime sedute che potrebbe andare a confermare un trend rialzista con l’incrocio delle medie mobili a 50 e 100 periodi.