Il Ftse Mib è stato respinto da una resistenza ch funge da spartiacque per vedere una continuazione rialzista. La view di Massimiliano De Marco.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib ha fallito l'attacco all'area dei 22.800 da lei indicati la scora settimana. Cosa aspettarsi ora?

La resistenza a 22.800 punti rimane per il Ftse Mib lo spartiacque per vedere una discreta continuazione rialzista.

Fino ad allora, anche questo movimento va considerato un bear market rally, a rischio di riprendere la corsa per segnare nuovi minimi.

Attenzione specialmente se dovessimo assistere ad un gap dl Ftse Mib tra 22.100 e 21.900 punti, perché in quel caso sul grafico rimarrebbe un island reversal, figura di inversione particolarmente forte.

Banco BPM e Bper Banca ieri sono stati tra i migliori in attesa dei conti trimestrali. Cosa può dirci di questi due titoli?

Banco BPM ha sfiorato nel mese di luglio un nuovo minimo relativo, ma senza segnarlo, sempre nell’area 2,07-2,40 euro, che dovrebbe rappresentare un fortissimo supporto ed un eventuale trampolino di lancio.

Al momento l’attesa rimane per un nuovo minimo in quell’area, ma chiudere sopra i 2,68 euro potrebbe rilanciare ipotesi rialziste per Banco BPM.

Bper Banca è più vicina al minimo relativo e di conseguenza più lontana dal livello da superare per ragionare su un cambio di trend, ovvero 1,54-1,58 euro.

Fino ad allora il titolo è vulnerabile, ma va detto che al momento un nuovo minimo sarebbe in divergenza rispetto agli oscillatori, cosa che farebbe pensare ad un dip di breve durata.

Cosa può dirci in merito al recente andamento di STM e Telecom Italia? Quali strategie ci può suggerire per entrambi?

STM ha mostrato una bella forza, rompendo anche una trendline che controllava l’andamento da inizio anno.

Solitamernte queste rotture vengono ritestate, quindi attenzione ad un possibile ritorno in area 34,5 euro.

Sul lungo comunque il titolo rimane impostato positivamente, quindi una correzione sarebbe una buona occasione di acquisto verso 40,6 euro ed eventualmente nuovi massimi.

Telecom Italia rimane stabilmente incanalata al ribasso, con una trendline di lungo periodo che al momento passa poco sopra 0,23 euro.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase di mercato e a quali consiglia di guardare ora?

Tra i titoli segnalati nella scorse settimane, proseguono bene Ferrari e Atlantia, anche per Leonardo l’outlook è positivo nonostante la recente correzione.

Aggiungerei alla lista Prysmian e Inwit, che nel medio sta formando una correzione triangolare che una volta rotta porterà il titolo a nuovi massimi.