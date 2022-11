Petrolio: chiusura in ribasso anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 88,91 dollari, con un calo del 3,1%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell'energia statunitense.

Wall Street: conclusione positiva anche ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dell'1,02% e dello 0,56%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.616,2 punti, con un progresso dello 0,49%.

Gli ETF rappresentano l'innovazione finanziaria che ha permesso a tutti di diversificare gli investimenti in maniera semplice ed efficiente, mantenendo costi bassi ed eliminando parte della pressione derivante dalla scelta dei singoli titoli. Con Scalable Broker hai a disposizione più di 1700 ETF.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: in agenda l'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza agosto 2032 per un ammontare massimo di 4 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati trimestrali: da seguire Banca Mediolanum, Hera, Telecom Italia e Terna che alzeranno il velo sui numeri del terzo trimestre.

Al test dei conti anche Acea, Brembo, GVS, Fiera Milano, Italmobiliare, NET Insurance, PIovan, Acinque, Aedes SIIQ, Enervit, Geox, Philogen e Almawave.