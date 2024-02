Ftse Mib: focus su Telecom, Bper Banca e Banco BPM

Petrolio: chiusura positiva anche ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 73,81 dollari, in rialzo dello 0,56%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell’energia statunitense.

Wall Street: chiusura positiva anche ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti dello 0,4% e dello 0,82%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.756,64 punti, in rialzo dello 0,95%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnalano le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che dovrebbero calare da 224mila a 219mila unità.

Le scorte all’ingrosso a dicembre dovrebbero mostrare una variazione positiva dello 0,4% dopo il calo dello 0,4% precedente.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti degli ultimi tre mesi di ConocoPhillips e di Warner Music Group, con un eps atteso a 2,09 e a 0,43 dollari, mentre da Duke Energy ci si attende un utile per azione di 1,54 dollari.

A mercati chiusi si guarderà alle trimestrali di Expedia Group e di Motorola, che per non deludere le attese dovranno centrare l’obiettivo di un utile per azione di 1,68 e di 3,63 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: non sono previsti per oggi aggiornamenti macro di rilievo e si segnala solo la diffusione in mattinata del bollettino mensile della BCE.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: oggi sono attesi i risultati del 2023 di diverse società e si tratta di: Banca Generali, Banca Mediolanum, Banco BPM, BFF Bank, Credem, Banca ifis, Cementir Holdingh, illimityBank, Sanlorenzo, Banca Profilo, Banco di Desio e Brianza, Piquadro, Pattern, Star7 e Valtecne.

Telecom Italia: il Cda del gruppo telefonico ha ritenuto insoddisfacente l’offerta del MEF per l’acquisto di Sparkle e ha dato mandato all’AD Labriola per negoziare con il MEF una diversa opzione, con possibili adeguamenti delle condizioni contrattuali.

Bper Banca: il gruppo ha chiuso il 2023 con un utile di esercizio di pertinenza della capogruppo pari a 1,519 miliardi di euro, mentre il margine di interesse è balzato del 78,1% a 3,251 miliardi di euro.