Ftse Mib: pressing sui supporti. Titolo buy della settimana

Anche la seduta odierna è vissuta con il segno meno a Piazza Affari, dove il Ftse Mib perde terreno per la terza giornata di fila.

Ftse Mib in calo per la terza seduta consecutiva

Dopo aver avviato la nuova settimana con un calo dello 0,33% ieri, l’indice delle blue chip accusa una flessione ancora più ampia oggi, cedendo al momento lo 0,57% a 30.010 punti, poco sopra i minimi di giornata, toccati a 29.956 punti.

Non è la prima volta che da inizio anno il Ftse Mib mette sotto pressione l’area dei 30.000, ricordando che lo scorso 17 gennaio c’è stata una violazione intraday di questo livello, con un minimo a 29.925 punti.

Ftse Mib in laterale. Per quanto ancora?

Nelle ultime settimane, di fatto il Ftse Mib si è mosso tra i 30.000 e i 30.500 punti, se si escludono gli spike a 30.650/30.700 punti e quello ancora più in alto a 30.863 punti, nuovo top di periodo aggiornato lo scorso 2 gennaio.

L’attenzione per ora si concentra nuovamente sui supporti, visto che dalla tenuta o meno di questo livello dipenderanno le evoluzioni del mercato nel breve.

Se il Ftse Mib riuscirà a difendere l’area dei 30.000, allora potrà rimbalzare verso i 30.200 e i 30.500 punti, oltre cui si guarderà ai top di periodo in area 30.850.

In caso contrario, il cedimento dei 30.000 punti aprirà le porte a una flessione più ampia verso i 29.800 e i 29.500 punti, con proiezioni successive a 29.200 e a 29.000 punti.

Gli analisti di Equita SIM mantengono un atteggiamento cauto, confermando la loro view neutrale sui mercati azionari, privilegiando l’esposizione verso titoli di qualità e small-mid caps.

Telecom Italia: un titolo da comprare sui fondamentali

Sulla base della valutazione fondamentale, gli esperti della SIM milanese tra le blue chip raccomandano l’acquisto di Telecom Italia.

Dopo un anno di esecuzione solida sui target ordinari e straordinari, tra cui vendita di NetCo che ha portato una riduzione del debito di 14,2 miliardi di euro, EBITDA after lease adjusted domestico sulla strada della stabilizzazione e buon lavoro su TIM Brazil da cui sono attese importanti crescite e sinergie, gli analisti si aspettano diverse cose dal gruppo telefonico nel 2024.

Telecom Italia: ecco cosa si aspetta Equita SIM nel 2024

La SIM milanese in primis prevede che Telecom Italia chiuda la cessione di NetCo entro l’estate, anche visto il forte interesse da parte del governo nel finalizzare l’operazione per procedere alla fusione tra NetCo e Open Fiber.

Atteso anche che l’ex monopolista italiano rinnovi il CdA, confermando il CEO Labriola, dando continuità operativa alla gestione.

Telecom Italia inoltre, a detta di Equita SIM, dovrebbe raggiungere una leva (post cessione NetCo) inferiore alle 2 volte il rapporto debito netto/EBITDA, aumentando le probabilità di earn-out dell’operazione, fino a 2,9 miliardi di euro, e possa rivedere la struttura del capitale, bilanciando l'allocazione del capitale tra investimenti organici, M&A e remunerazione degli azionisti, aprendo la strada anche alla tanto attesa conversione delle azioni di risparmio

Nella loro somma delle parti, gli analisti ipotizzano un multiplo di 3,9 volte il rapporto enterprise value/EBITDA after lease sull'EBITDA domestico Consumer, 7,4 volte il multiplo enterprise value/EBITDA after lease sull'EBITDA domestico Enterprise e 4,5 volte l’enterprise value/EBITDA after lease per TIM Brasile.

Le azioni di risparmio sono le preferite di Equita SIM, data l'opzionalità legata alla conversione/ pagamento del dividendo minimo cumulato di 8,5 centesimi di euro per azione, con il 27% di rendimento una tantum e del 9% ricorrente.

Confermata la strategia bullish su Telecom Italia, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,4 euro.