Ftse Mib: conclusa la fase rialzista?

Nuova battuta d’arresto per le Borse europee che, a distanza di poche ore dal rimbalzo di ieri, sono tornate a perdere terreno, chiudendo gli scambi in rosso.

Il Ftse 100 e il Cac40 sono scesi dello 0,81% e dello 0,84%, seguiti dal Dax che ha ceduto lo 0,92%.

Ad avere la peggio è stata Piazza Affari che, dopo aver indossato la maglia rosa nelle ultime due sedute, è passato a quella nera oggi.

Il Ftse Mib ha terminato gli scambi a 31.134 punti, con una flessione dell’1,03%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 31.484 punti e un minimo a 31.101 punti.

Ftse Mib: solo una battuta d’arresto?

Dopo aver avvicinato l’area dei 31.500 punti, il Ftse Mib ha visto scattare non poche prese di profitto che lo hanno respinto poco al di sopra di area 31.000.

L’attenzione si focalizza ora su questa soglia psicologica, la cui tenuta sarà importante per poter assistere a una ripresa dei corsi.

Se il Ftse Mib riuscirà a mantenersi sopra i 31.000 punti, potrà avviare un recupero verso i 31.200 e i 31.500 punti.

Solo oltre quest’ultimo livello ci sarà spazio per nuovi top di periodo, con primo allungo verso i 31.800 punti e successivo approdo sulla soglia psicologica dei 32.000 punti.

Viceversa, una discesa al di soto dei 31.000 punti aprirà le porte a una flessione più marcata del Ftse Mib verso i 30.800 e i 30.500 punti prima e in seguito in direzione dei 30.200 e dei 30.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prossima seduta, sul fronte macro Usa si segnala solo l’indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell’energia statunitense.

Sul versante societario, da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti del quarto trimestre 2023 di AIG e Kraft Heinz, con un eps atteso a 1,64 e a 0,77 dollari.

A mercati chiusi sarà diffusa la trimestrale di Cisco Systems, che per non deludere le attese dovrà centrare l’obiettivo di un utile per azione pari a 0,84 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si conoscerà la seconda stima del PIL del quarto trimestre del 2023 che dovrebbe attestarsi sulla parità dopo il calo dello 0,1% precedente.

La produzione industriale a dicembre dovrebbe calare dello 0,3%, in linea con la rilevazione di novembre.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza a 30 anni per un ammontare massimo di 1 miliardo di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire Interpump e Telecom Italia che presenteranno i risultati del quarto trimestre e dell’intero 2023.

Al test dei conti anche Gefran, EdiliziAcrobatica, eVISO, FOS e Svas Biosana.

Da seguire ENI, Saipem e Tenaris in vista del report sulle scorte strategiche di petrolio in agenda nel pomeriggio.