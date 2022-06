Petrolio: chiusura in rialzo anch ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono salite dell'1,43% a 109,3 dollari.

Wall Street: conclusione negativa ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,2% e dello 0,3%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.524,55 punti, in flessione dello 0,72%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale Redbook, relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene USA, oggi si conoscerà l'indice S&P Case Shiller che ad aprile dovrebbe salire del 21% su base annua rispetto al 21,2% precedente.

L'indice relativo alla fiducia dei consumatori a giugno dovrebbe calare da 106,4 a 101,1 punti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro degno di nota e si segnala solo un discorso di Christine Lagarde, presidente della BCE, che parlerà mezz'ora dopo l'apertura delle Borse UE.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Assemblee a Piazza Affari: previste per oggi le riunioni assembleari di Fenix Entertainment, Telesia, Casta Diva, Gequity, Go Internet, IVS Group e Portale Sardegna per l'approvazione dei dati di bilancio dell'esercizio 2021.