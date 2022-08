Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari.

Il Ftse Mib ha reagito dopo aver lambito area 21.500 sulla scia dell'intervento di Powell. Quali i possibili scenari ora?

Per il Ftse Mib sarà importante recupera quanto prima l'area di 22.000, precedente supporto e ora resistenza.

Sopra il livello appena indicato l'indice si giocherà una partira rialzista molto importante, mentre sotto area 22.000 si potrebbe scendere ancora di più.

Il Ftse Mib deve necessariamente riconquistare i 22.000 punti, perchè diversamente ci sarà una discesa più consistente.

Non dimentichiamo che ci sono dei gap ancora aperti da chiudere e alcuni sono anche molto distanti dai livelli correnti, quindi il raggiungimento degli stessi creerebbe una fase di panico.

Nel breve, un'accelerazione al ribasso porterebbe il Ftse Mib verso i 21.300 punti prima e in seguito in direzione dei 20.750 punti.

Sopra i 22.000 punti il Ftse Mib non sarà completamente al sicuro, visto che sarà necessario subito dopo il superamento di area 22.500.

Al momento non sono molto fiducioso in un rialzo dell'indice che di fatto resta in bilico.

Banco BPM e Bper Banca ieri sono stati i due bancari migliori del Ftse Mib. Cosa può dirci di questi due titoli?

Bper Banca ha provato ieri a agganciare la resistenza di 1,55 euro, senza riuscirci però.

Il titolo sta lavorando tra 1,5 e 1,52 euro, ma sarà importante salire sopra 1,55 euro, perchè solo così si confermerà una ripresa dei corsi al rialzo.

Diversamente, una discesa sotto 1,4 euro porterebbe Bper Banca ancor più in basso verso 1,25 euro.

L'impostazione di Banco BPM tutto sommato non è così negativa perchè il titolo si mantiene all'interno di un canale laterale molto forte tra 2,2/2,35 e 2,87/3 euro.

Il titolo è sopra il supporto dei 2,4 euro e quindi potrebbe salire fino a 2,75 euro, a patto di superare la resistenza di 2,6 euro.

Al ribasso, sotto i 2,4 euro Banco BPM sarà destinato a scendere fino a quota 2,25 euro.

Come valuta l'attuale impostazione di STM e quali strategie ci può suggerire per questo titolo?

STM sta tentando di allontanarsi dal supporto dei 35 euro, ma deve spingersi oltre i 37 euro per puntare più in alto e precisamente a 39/40 euro.

Fortunatamente il titolo è fuori dalla trendline ribassista e a questo punto potrebbe crearsi una zona di interessamento proprio sui livelli correnti, ma occhio perchè sotto i 34 euro STM tornerebbe negativo.

Tenaris è stato affondato dalle vendite ieri. Qual è la sua view su questo titolo?

Tenaris è stato respinto dalla resistenza dei 15 euro e ora punta al supporto dei 13,5 euro.

Solo un ritorno al di sopra dei 14 euro potrà garantire ancora rialzi, mentre sotto i 14 euro Tenaris è in una fase laterale non favorevole.

Ci sono altri titoli che vuole segnalarci a Piazza Affari?

Uno sguardo a Campari che è riuscito a superare bene gli short della scorsa settimana, mantenendosi sopra il supporto fondamentale dei 10 euro.

Da qui il titolo può prendere fiato e ripartire, ma solo dopo aver superato gli 11 euro, mentre sotto i 10 euro Campari potrebbe scendere fino ai 9 euro.