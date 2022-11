Nuova chiusura positiva per Tenaris che, dopo aver guadagnato poco più di due punti e mezzo percentuali ieri, ha continuato a spingersi in avanti oggi.

Tenaris tra i migliori del Ftse Mib

Il titolo, dopo aver imboccato da subito la via dei guadagni, ha terminato gli scambi a 16,11 euro, con un vantaggio del 2,58% e quasi 2,4 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,5 milioni.

Tenaris ha mostrato più forza relativa rispetto al Ftse Mib, mettendo a segno la migliore performance nel settore oil e occupando la seconda posizione nel paniere delle blue chip.

Tenaris sostenuto dal rialzo del petrolio

Il titolo ha beneficiato senza dubbio del rialzo del petrolio che dopo i cali delle ultime sedute è tornato a salire e al momento si presenta a 88,4 dollari, con un progresso del 2,2%.

Tenaris è stato sostenuto anche da alcune indicazioni arrivate dall'opposta sponda dell'Atlantico.

Il presidente Biden minaccia le big oil USA: i dettagli

Il presidente USA Biden ha accusato le compagnie petrolifere statunitensi di trarre profitto dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, minacciandole di imporre una tassa sugli extra profitti se non aumenteranno la produzione.

Biden ha ripetutamente invitato i produttori ad utilizzare i loro profitti per investire nell’aumento di produzione.

Focus sui prezzi della benzina negli Stati Uniti

Equita SIM evidenzia che i prezzi della benzina negli Stati Uniti hanno raggiunto livelli record di oltre 5 dollari al gallone quest’estate.

Da allora sono diminuiti, ma rimangono più del 60% più alti rispetto al momento in cui Biden è entrato in carica.

I prezzi elevati sono diventati un peso politico per i Democratici in vista delle elezioni di mid-term della prossima settimana, in cui il partito del Presidente rischia di perdere il controllo di entrambe le camere del Congresso.

Biden ha detto che un piano per ripristinare le riserve strategiche a un prezzo di 67-72 dollari al barile porrebbe un floor ai prezzi e dovrebbe dare alle compagnie petrolifere la fiducia necessaria per aumentare gli investimenti.

Aumento tassazione su settore oil USA: quali scenari?

Secondo il Financial Times, tuttavia, qualsiasi legge che imponga nuove tasse all’industria petrolifera ha scarse probabilità di successo, soprattutto in un Senato molto diviso.

Inoltre, secondo l’American Petroleum Institute, aumentare la tassazione avrebbe esattamente l’effetto contrario perché scoraggerebbe gli investimenti in nuova produzione.

Tenaris: buone notizie in arrivo?

A detta di Equita SIM, un’eventuale accelerazione degli investimenti petroliferi USA con prezzi dell'oro nero oltre i 67 dollari al barile, sarebbe positivo per Tenaris.

Gli esperti ricordano che la società genera al momento oltre il 55% del fatturato in Nord America, ma per ora le probabilità di implementazione della misura sembrano basse.

In attesa di novità, gli analisti di Equita SIM mantengono una view bullish su Tenaris, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 16,7 euro.