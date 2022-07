Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Filippo Diodovich, strategist di IG, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e sulle prospettive nel breve.

I mercati azionari continuano a mostrare i nervi scoperti. Che estate sarà in Borsa?

Sarà un’estate ricca di tensioni finanziarie. I prossimi appuntamenti saranno fondamentali per valutare le mosse delle Banche Centrali e dei governi per affrontare pressioni inflazionistiche e crisi energetica.

Entro il 20 luglio la Commissione Europea dovrebbe promuovere un piano per calmierare gli effetti negativi di uno stop delle forniture di gas da parte della Russia.

Il 21 luglio il Governing Council della BCE dovrebbe, per la prima volta dopo tanti anni, rialzare i tassi di interesse nell’Eurozona, promuovendo un programma per evitare la frammentazione finanziaria, un piano particolarmente complesso, sia tecnicamente sia politicamente.

Inoltre la Federal Reserve dovrebbe a fine luglio continuare la propria politica di aumento dei tassi di interesse con un rialzo del costo del denaro di 50/75 punti base.

Il Ftse Mib ha toccato nuovi minimi dell'anno sotto quota 21.000 punti. Nuove vendite in arrivo?

Dai minimi segnati a metà settimana, i prezzi dell’indice Ftse Mib hanno provato a mostrare una reazione risalendo anche sopra i 21.500 punti.

Nel breve ci aspettiamo segnali positivi in caso di superamento delle resistenze in area 21.750, condizione che potrebbe permettere ai corsi dell’indice italiano di allentare le recenti tensioni e allungare verso obiettivi ipotizzabili a 22.345 punti, picco del 27 giugno.

Tali prospettive grafiche positive incomincerebbero a vacillare sotto i 21mila punti e sarebbero annullate con il break-out ribassista dei 20.688 punti, preludio a un possibile ribasso verso i 20mila punti.

ENI e Tenaris hanno evidenziato forti movimenti a Piazza Affari sulla scia della volatilità dei prezzi petroliferi. Che fare con questi due titoli ora?

Graficamente Tenaris ha mostrato una reazione più forte rispetto a ENI. Dai minimi del 6 luglio Tenaris ha evidenziato un forte rimbalzo risalendo a 12,58 euro, mettendo nel mirino la resistenza a 13 euro, livello strategico di breve termine.

L’eventuale superamento anche di 13 euro potrebbe essere considerato un segnale positivo e permettere ai corsi di allungare verso target long ipotizzabili a 13,65 e 14,29 euro, rispettivamente 50% e 61,8% del ritracciamento di Fibonacci della discesa partita dai picchi di fine maggio.

Discorso ben diverso in caso di cedimento di 11,60 euro, preludio a un possibile ritorno a 10,94 euro, ultimo appiglio utile per scongiurare una caduta ben più rovinosa sotto i 10 euro.



Per ENI la strada da percorrere per inviare indicazioni positive è ben più lunga e tortuosa.

Indicazioni positive solamente sopra 12 euro. Per ENI attenzione al supporto a 10,63 euro, il cui cedimento potrebbe innescare nuovamente le vendite e proiettare i prezzi del gruppo petrolifero verso i 9 euro.

Euro/Dollaro in forte calo, può arrivare alla parità?

Tenendo conto delle forti tensioni in Europa per la crisi energetica, crediamo che la parità sia possibile nel breve.

Il cambio Eur-Usd è sceso in modo molto veloce in settimana, perdendo oltre 300 pips dalle quotazioni di lunedì.

Sono possibili rimbalzi nel breve tenendo conto della situazione di forte ipervenduto in cui si sono venuti a ritrovare i principali oscillatori.

Tuttavia crediamo che l’eventuale violazione al ribasso dei minimi odierni 1,0072 possa portare la coppia valutaria verso la parità.

Al momento è difficile individuare livelli di possibile ripresa per il cambio euro-dollaro. Manteniamo le nostre prospettive ribassiste di medio/breve periodo.