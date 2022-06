Petrolio: chiusura in calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 118,37 dollari, in ribasso dello 0,42%.

Oggi l'EIA pubblica l'outlook sull'energia.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dello 0,05% e dello 0,31%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.061,37 punti, in progresso dello 0,4%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene USA, oggi si conoscerà la bilancia commerciale che ad aprile dovrebbe mostrare un deficit in miglioramento da 109,8 a 89,5 miliardi di dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: l'indice Sentix a giugno è atteso in miglioramento da -22,6 a -20 punti.

Si guarderà alla Germania dove sono attesi gli ordini all'industria che ad aprile dovrebbero calare dello 0,8% dopo il forte ribasso del 4,7% precedente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Titoli oil a Piazza Affari: da seguire ENI, Saipem e Tenais in vista del report sull'energia che sarà diffuso dall'EIA.