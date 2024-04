Ftse Mib: solo una pausa salutare? Saipem ed ENI buy?

Il Ftse Mib è uscito dal canale ascendente in atto da inizio febbraio: quali scenari ora? La view di Gianluigi Raimondi.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Gianluigi Raimondi, Direttore ITForum.it e responsabile Bluerating Mercati (gruppo Bfc Media) con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib ha stornato dai recenti top a un passo dai 35.000 punti. E’ solo l’inizio di una correzione più ampia o è presto per dirlo?

Dal punto di vista tecnico, il Ftse Mib oggi ha aperto un gap-down a 34.280 punti e in area 34.100 ha violato al ribasso la media mobile a 21 sedute.

Questo ha spinto i corsi al di fuori del canale ascendente in atto da inizio febbraio scorso e dal punto di vista tecnico potrebbe trattarsi di una pausa salutare.

Ftse Mib: falso segnale ribassista

Per essere tale però, la violazione della media mobile a 21 sedute dovrebbe dimostrarsi un falso segnale ribassista.

Solo nel caso in cui il Ftse Mib riuscirà a riportarsi al di sopra dei 34.100 punti e dovrà farlo rapidamente, l’uptrend potrebbe proseguire.

In caso contrario si aprono due vie: la prima è quella di un consolidamento laterale, a mio giudizio meno probabile, e la seconda è di una correzione del Ftse Mib almeno in ottica di breve termine verso area 33.540/33.355.

La view su ENI, Saipem e Tenaris

ENI oggi è salito in controtendenza, mentre hanno perso terreno Saipem e Tenaris. Qual è la sua view su questi tre titoli oil?

Dal punto di vista tecnico, per ENI è rilevante evidenziare che proprio oggi ha oltrepassato al rialzo la trendline discendente di medio termine a quota 15,4 euro.

Questo era un ostacolo che il titolo aveva iniziato a testare da fine ottobre scorso, poi lo ha ritestato a novembre, a gennaio di quest’anno e poi ieri, per poi superarlo oggi.

Ciò lascia ben sperare nel proseguimento dell’uptrend iniziato nella seconda metà di marzo, con prossimi potenziali obiettivi a 15,85 euro prima e poi a 16,25 euro.

Un acquisto di ENI andrà corredato da uno stop loss da fissare a 15,4 euro.

Saipem sta disegnando una sorta di massimo arrotondato che in ottica rialzista non mi convince proprio.

Il titolo potrebbe accusa una ulteriore flessione e andare a testare la resistenza statica e dinamica in area 2,15 euro prima e poi scivolare fino a quota 2 euro.

In caso di tenuta di area 2,2 euro, Saipem potrà puntare a 2,35 euro e poi a 2,4 euro, ma sono molto scettico su un possibile allungo del titolo.

Anche Tenaris è tirato, con i principali indicatori in ipercomprato, quindi non è un buon momento per posizionarsi long ora.

Al rialzo il prossimo potenziale target è a 18,85 euro, con stop loss a 17,95 euro, dove coincidono il supporto dinamico ascendente e il passaggio della media mobile a 21 sedute.

L’analisi di Azimut

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Azimut e quali strategie ci può suggerire per questo titolo?

Azimut si sta muovendo a ridosso dell’area di supporto in zona 24/23,6 euro e la tenuta di questa fascia di prezzo potrebbe favorire un rimbalzo dei corsi verso quota 25,3 euro prima e poi eventualmente sopra la soglia dei 26 euro.

A chi volesse acquistare Azimut suggerisco di fissare uno stop loss sotto quota 23,6 euro.

Sotto la lente Leonardo

Leonardo oggi ha mostrato forza rispetto al Ftse Mib sulla scia delle escalation geopolitiche. Quali indicazioni ci può fornire per questo titolo?

Leonardo sta salendo in controtendenza, ma attenzione al forte ipercomprato, quindi se si è in posizione si può tenere, ma chi è fuori farà bene a non entrare sui livelli correnti.

I prossimi potenziali target al rialzo li possiamo individuare in area 24,3 euro, mentre lo stop loss andrà piazzato a 21,95 euro, dove passa ora la media mobile a 21 sedute che funge anche da supporto dinamico ascendente.