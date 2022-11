Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Luca Guerreri, intermediario assicurativo e risk manager, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib continua a spingersi in avanti senza particolari esitazioni. La tendenza è in atto è destinato a proseguire?

Dal mio punto di vista, attualmente l’indice Ftse Mib ha solo confermato ciò che gli analisti tecnici avevano previsto, ovvero un andamento rialzista per il medio-lungo periodo.

La mia idea è che il movimento in atto non sia pronto ad arrestarsi, anzi da un punto di vista prettamente tecnico sarei propenso a suggerire altri acquisti in area 23.700, in quanto la media a 50 periodi invia oramai segnali long, vista la prossimità dell’incrocio con la media a 100 periodi.

Come già detto la scorsa settimana, a chi avesse posizioni long attive consiglio di lasciarle tali e di aumentare gli stop, ma attenzione alle lievi regressioni che potrebbero far arrivare il Ftse Mib in area 23.100, soglia che reputerei interessante per ulteriori acquisti.

Come valuta l'attuale impostazione di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Qualche settimana fa suggerivo di fare attenzione a Unicredit e al relativo supporto storico in area 10,555 euro.

Proprio su questo sostegno il titolo ha rimbalzato, fino a raggiungere quota 12,942 euro, dunque un bel profit per chi avesse seguito questa view.

Attualmente però la situazione è un po’ particolare, in quanto ci troviamo in una formazione di lateralità del titolo che sta testando la resistenza in area 12,950 euro.

Se dovesse essere confermato il segnale long dato dall’incrocio della media a 50 con quella a 200 periodi, con la conseguente rottura della resistenza, allora possiamo anche aspettarci che Unicredit tocchi i 15 euro senza troppe esitazioni.

Chi non fosse salito sul treno Unicredit, potrebbe invece prendere quello Intesa Sanpaolo, in quanto il titolo sta testando la resistenza in area 2,17 euro.

I più attenti possono notare che siamo in fase di una possibile rottura che potrebbe portare Intesa Sanpaolo fino a livelli importanti come area 2,5 euro.

Azimut e FinecoBank ieri si sono mossi lungo sentieri opposti. Qual è la sua view su questi due temi?

FinecoBank è una realtà molto importante cresciuta sempre di più negli ultimi anni e grazie anche alla sua vicinanza verso il mondo retail e alle campagne marketing non indifferenti, ha conquistato la stima di molte persone.

Dal punto di vista borsistico possiamo notare come la ripresa iniziata da settembre 2022 abbia spinto gli investitori a credere sempre di più in questo titolo.

Penso che nel breve periodo potremo assistere ad un'ulteriore risalita di FinecoBank, fino a toccare i massimi già raggiunti in area 17 euro.

Questa view long è sostenuta dal fatto che dal punto di vista tecnico la media a 50, dopo aver gettato le basi come supporto dinamico e dopo aver rotto la media a 100 periodi, è pronta a incrociare quella a 200, dando ottime prospettive di rialzo.

Azimut invece secondo me non offre al momento prospettive di investimento, in quanto l’attuale superamento del supporto in area 17.650 euro non sembra dare altri segnali di ripresa.

Al contrario, il titolo pare aver posto le basi per un'ulteriore spinta al ribasso, motivo per cui attenderei un segnale tecnico chiaro e distinto, non solo perché ci troviamo in una fase di incertezza, ma anche perché sono in arrivo le notizie sugli utili del gruppo.

Quali sono i titoli che sta seguendo con più interesse in questa fase di mercato? A quali consiglia di guardare ora?

Il titolo che attualmente sto seguendo con interesse è Tenaris che, come dicevo qualche settimana fa, era pronto a formare un incrocio delle medie a 50 e 100 periodi.

Questo pattern ha dato i suoi risultati, facendomi chiudere in profit la posizione, quindi in questo momento sono in attesa di una formazione di un altro pattern simile o di un possibile rimbalzo sul supporto dinamico creatosi dalla media a 50 periodi che creare nuovi spazi per posizioni long.

Altro titolo che sto valutando con molta attenzione è BPER Banca, in quanto da un punto di vista prettamente tecnico ci sono tutti i segnali possibili per un progetto long, soprattutto dopo i buoni risultati degli utili.