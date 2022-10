Di seguito riportiamo l’intervista sull’indice Ftse Mib e su alcune delle blue chips quotate a Piazza Affari, con domande rivolte a Roberto Scudeletti, trader indipendente e titolare del sito www.prtrading.it.

Il Ftse Mib ha raggiunto nuovi minimi dell’anno da cui ha tentato un primo recupero. C’è il rischio di nuovi cali?

Dopo la falsa rottura del minimo precedente, con uno nuovo assorbito dai compratori, e la chiusura oltre duecento punti sopra, potremmo osare un minimo di ottimismo per il Ftse Mib, almeno dal punto di vista grafico.

C'è da dire però che le notizie belliche e i relativi effetti sulle economie mondiali lasciano ancora molti dubbi, consigliando i classici piedi di piombo, come si evince facilmente osservando la chiusura in rosso di venerdì scorso a Wall Street.

Ecco quindi che una nuova perdita del minimo precedente a 20.420 punti, farà precipitare il Ftse Mib sui minimi di venerdì scorso e di questo infausto 2022 a 20.183 punti.

Sotto questo livello spazio per il supporto psicologico di quota 20mila, la cui perdita favorirà un ulteriore crollo tra 19.820-19.550 e 19.200 punti, sulla cui tenuta dovrebbe partire una ripresa dei corsi.

Viceversa, in caso di tenuta di zona 20.350 punti e sopra i massimi di venerdì scorso a 20.692 punti, possibile una ripresa del Ftse Mib, che però avrà carattere di un semplice rimbalzo tecnico, con numerose resistenze sulla sua strada ad ostacolarne lo sviluppo.

Si parte dalla chiusura del gap down dello scorso mercoledì in zona 20.900-20.960 punti circa, sopra la quale spazio per la media a 100 mensile a 21.384 punti e le medie a 12 e 24 giornaliere a 21.440-21.645 punti, con eventuale estensione della salita verso area 21.865-22.031 che dovrebbe, almeno in un primo momento, favorire il ritorno dei venditori.

Come valuta l’attuale impostazione di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Unicredit come tutto il comparto bancario italiano è stato vittima di un crollo bellico di circa il 50% dai massimi di gennaio, con recente doppio minimo e presente tentativo di rimbalzo/inversione, sopra un livello psicologico di prezzo intero, ma ancora sotto una importante resistenza tecnica settimanale.

Infatti, sulla duplice recente tenuta di quota 8,25 euro, il titolo ha offerto il recente spunto rialzista sopra gli 11 euro, con massimo a 11,45 euro, falsa rottura della media a 50 giorni settimanale e attuale discesa con rimbalzo sui supporti delle medie weekly a 100 e 200 periodi a 10,11 e chiusura a 10,458 euro.

Sopra 10,88 euro si può pensare ad una ulteriore spinta rialzista per Unicredit, con supporti a 10,40 e 10,16 euro e resistenze a 11,60 e 12,14 euro.

Intesa Sanpaolo dopo aver formato un massimo relativo é crollata pesantemente sotto i colpi bellici, con un trend ancora chiaramente laterale ribassista, dove la recente ripresa si è trasformata nella presente ennesima discesa.

In concreto, dopo un forte rialzo percentualmente molto interessante ha formato un top poco sopra 2,90 euro lo scorso febbraio, con un veloce trend di inversione ribassista e, sulla tenuta di 1,68 euro ha iniziato e mantenuto l’attuale andamento altalenante tra rimbalzi e discese, con un doppio nuovo minimo relativo sopra 1,58 euro, un rimbalzo a 1,9244 circa e l’attuale ritorno dei venditori verso 1,635-1,70 euro circa.

Un nuovo impulso rialzista sarà confermato da Intesa Sanpaolo solo sopra 1,82 euro, con supporti a 1,72-1,66 euro e prossime resistenze a 1,97 e 2,07 euro.

Banca Generali ha brillato in chiusura di settimana, ma ha guadagnato terreno anche Banca Mediolanum. Cosa può dirci di questi due titoli?

Banca Generali è stata protagonista negli ultimi dieci anni di un mega rialzo che ha visto quasi sestuplicare le sue quotazioni, sino ad un recente massimo storico, dal quale ha intrapreso il presente trend ribassista, caratterizzato da massimi e minimi perfettamente decrescenti.

Infatti, dopo un trend favoloso da 7,40 euro circa, dopo aver toccato il record di 43,54 euro ha iniziato l’attuale discesa, con falsa rottura ribassista dei 25 euro durante la prima fase bellica, rimbalzo poco sopra 34 euro, recentissimo nuovo minimo relativo a 21,80 euro e attuale sparata su una notizia societaria verso 29-28,60 euro.

Nuovi progressi si avranno per Banca Generali solo sopra 29 euro, con supporti a 27,30-26,40 euro e resistenze a 31,60-32,50 euro.

Banca Mediolanum è stata protagonista di un chiaro trend rialzista iniziato dopo il crollo pandemico, caratterizzato da perfetti minimi e massimi crescenti, sino ad un massimo relativo, con recente fase correttiva, tra minimi bellici, tentativo di rimbalzo intorno a una importante resistenza giornaliera e nuove discese, in un contesto ancora laterale ribassista.

Infatti, il titolo ha sviluppato una continua salita, sino al top dello scorso gennaio poco sotto 9,90 euro, correzione profonda, addirittura con doppia falsa rottura ribassista di 6 euro e una serie altalenante di rimbalzi e discese col prezzo attualmente in zona 6,23-6,47 euro circa.

Nuovi progressi si avranno per Banca Mediolanum sopra 6,59 euro, con supporti a 6,27-6,12 euro e resistenze a 7,05-7,40 euro.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase? A quali consiglia di guardare ora?

Monitorare con altissima attenzione: BANCO BPM, FERRARI, RECORDATI, SNAM al rialzo e EXOR, ITALGAS, MEDIOBANCA, POSTE ITALIANE e TERNA al ribasso.