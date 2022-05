Petrolio: chiusura in rally ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 107,9 dollari, con un rialzo del 5,17%.

Per oggi si segnala la riunione dell'Opec.

Wall Street: chiusura molto positiva ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti del 2,81% e del 2,99%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.964,86 punti, in progresso del 3,19%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono attese in rialzo da 180mila a 182mila unità.

La produttività del primo trimestre dovrebbe calare del 5,4% dopo il rialzo del 6,6% precedente, mentre il costo unitario del lavoro è visto in salita del 9,9% rispetto allo 0,9% dei tre mesi precedenti.

Risultati trimestrali Usa: prima dell'avvio degli scambi a Wall Street sono attesi i conti del primo trimestre di ConocoPhillips e di Shopify che dovrebbero riportare un eps di 3 e di 0,69 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: in Germania gli ordini all'industria a marzo dovrebbero calare dello 0,9% rispetto alla flessione del 2,2% precedente.

In Francia la produzione industriale a marzo dovrebbe scendere dello 0,3% dopo il calo dello 0,9% di febbraio.

Da segnalare per oggi la decisione della politica monetaria della Bank of England che dovrebbe alzare di 25 punti base i tassi di interesse a +1%.

In Francia da seguire l'asta dei titoli di Stato con scadenza nel 2032, 2040 e 2053, per un ammontare compreso tra 10 e 11 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: oggi saranno resi noti i conti del primo trimestre Banco BPM, Inwit, Leonardo, Stellantis, Unicredit, Banca Monte Paschi, Fincantieri, Intercos, Cementir Holding, d'Amico Int. Shipping, IGD, Sanlorenzo, Banca Profilo, Banco di Desio e Brianza, Comer Industris, EdiliziAcrobatica, Intred e Net Insurance.

Assemblee a Piazza Affari: previste per oggi le riunioni assembleari di Nexi, First Capital e H-Farm per l'approvazione dei dati di bilancio del 2021.