Ftse Mib: i prossimi target long. Unicredit e Intesa buy?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Filippo Diodovich, strategist di IG, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e sulle prospettive nel breve.

I mercati azionari continuano a catalizzare gli acquisti in quest’ultimo scorcio del 2023. Si aspetta ancora progressi nel breve?

L’atteggiamento molto dovish da parte della Federal Reserve ha portato nuovo entusiasmo sui mercati finanziari, permettendo a molti indici dei paesi occidentali di segnare nuovi massimi storici.

La riunione della BCE e le parole di Christine Lagarde (“non abbiamo discusso di tagli di tassi di interesse) hanno contribuito a evidenziare qualche presa di profitto, ma non a cambiare il sentiment positivo sulle piazze azionarie.

Crediamo che in queste ultime sessioni dell’anno potremmo assistere a ulteriori moderati rialzi da parte dell’equity.

Come si muoveranno i mercati azionari?

La prossima settimana ci saranno delle cifre macro “market mover” su inflazione sia nella Zona Euro che negli Stati Uniti (indice core PCE di novembre).

Al momento le nostre aspettative sono fissate per una conferma delle cifre macro su un processo di disinflazione nelle due grande aree economiche, gettando le basi per un possibile taglio del costo del denaro da parte di BCE e FED nel primo semestre 2024.

La view sul Ftse Mib

Il Ftse Mib è al test dei 30.500 punti, mantenendosi sui massimi dell’anno. C’è spazio per salire ancora?

Dopo la seduta di ieri sull’ottovolante, grazie all’entusiasmo per i toni dovish della FED e le correzioni a seguito delle parole di Lagarde, siamo tornati a salire sopra i 30.400 punti di Ftse Mib.

Crediamo che il superamento della resistenza a 30.565 punti (massimi di martedì e mercoledì) possa essere la condizione per rilanciare i prezzi verso obiettivi long ipotizzabili a 30.674 punti, top della sessione di ieri, e a 31.000 punti.

Primi segnali di debolezza sotto i 30.050 punti, preludio verso un possibile calo del Ftse Mib in direzione dello strategico supporto di breve-medio periodo a 29.756 punti.

Focus sui bancari

Nel settore bancario quali sono i titoli che a suo avviso offrono spunti più interessanti di altri in questa fase?

Il settore bancario italiano ha risentito del possibile cambio di strategie monetarie da parte delle banche centrali, con un probabile taglio dei tassi nel primo semestre 2024. Per le strategie short ci sono tanti titoli interessanti nel settore bancario. L’eventuale cedimento dei supporti a 3,03 euro per BPER Banca, a 4,66 euro per Banco BPM, a 23,12 euro per Unicredit, potrebbe comportare la realizzazione di nuovi segmenti ribassisti.

Per stategie long il titolo che a nostro avviso si è difeso meglio è stato Intesa Sanpaolo. Riteniamo che già il superamento della resistenza di breve a 2,66 euro possa essere un primo segnale positivo per un recupero dei prezzi verso traguardi long situati a 2,70 e 2,7160 euro.

Eur/Usd sotto la lente

Cosa può dirci in merito al recente andamento dell’euro-dollaro e quali i possibili scenari nelle prossime sedute?

L’euro-dollaro è salito sulle aspettative da parte degli investitori di una probabile divergenza di strategie monetarie delle rispettive banche centrali.

La Federal Reserve ha mostrato un cambio di “attenzione”, dalla preoccupazione sull’elevata inflazione ai timori su occupazione e crescita economica.

La FED grazie al fatto di aver alzato prima e con maggiore entità i tassi di interesse rispetto alla BCE, ha più spazio per potere manovrare il costo del denaro.

Le nostre aspettative sono fissate per una FED più dovish rispetto alla Bce nei prossimi mesi.

Da un punto di vista tecnico l’eventuale superamento da parte dell’euro-dollaro della resistenza in area 1,1017, picco del 19 novembre, dovrebbe creare i presupposti per un allungo in direzione di obiettivi situati a 1,1065, top del 10 agosto, e 1,1150, picco del 27 luglio. Segnali contrari giungeranno, invece, solamente sotto 1,0875.