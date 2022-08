Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib è stato spinto al ribasso dalle dichiarazioni di Powell a Jackson Hole. Quali scenari ora?

Siamo arrivati in una zona di supporto molto importante per il Ftse Mib: l'area dei 21.470 testata lunedì è infatti la chiusura del gap lasciato aperto a fine luglio, nonché la zona di ritracciamento “classico” del 61,8%.

Una chiusura daily sotto quel livello spalancherebbe le porte ad una discesa sotto i minimi a 20.400 punti, potenzialmente fino all’area di supporto verso i 19.500 punti.

In caso di tenuta, con un movimento che al momento sarebbe sorprendente, il Ftse Mib tornerebbe sulla strada per riattaccare i 23.000 punti, con area 22.500 come prima resistenza importante.

Cosa può dirci dei due big del settore bancario quali Unicredit e Intesa Sanpaolo?

Unicredit ha un'area cluster a 9,25-9,60 euro, che è spesso stata superata con gap, e sono questi due livelli quindi i maggiori supporti e resistenze di breve. La configurazione del titolo degli ultimi due anni, invece, vede una lateralizzazione ampia che in assenza di impulsività dai minimi dovrebbe risolversi con un nuovo test sotto gli 8 euro.

Intesa Sanpaolo è grosso modo nella situazione dell’indice: una chiusura sotto 1,65 euro vedrebbe come target 1,5 euro e potenzialmente una discesa verso i minimi del 2020.

Come valuta l'attuale impostazione di Stellantis e CNH Industrial e quali indicazioni ci può fornire per entrambi?

Stellantis ha reagito bene dai minimi di luglio e al momento sta correggendo quel movimento.

Chiuso il gap a 13,6 euro, in caso di prosecuzione ribassista di breve, l’obiettivo successivo sarebbe un altro gap, quello lasciato aperto a quota 13 euro.

Anche il movimento di CNH Industrial dai minimi di luglio darebbe l’idea di un reverse del trend negativo: l’attuale correzione dovrebbe trovare un supporto tra 11,75 e 12 euro.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase di mercato e a quali consiglia di guardare ora?

I rischi immediati sono al ribasso su quasi tutti i titoli del paniere principale, di conseguenza sarei attendista per le prossime sedute.

In caso di ulteriore ritracciamento punterei su Prysmian, insieme ad Atlantia ed Inwit che potrebbe essere vicino a risolvere un consolidamento triangolare lungo ben due anni.