Ftse Mib: un bel breakout. E ora? Buy Intesa o Unicredit?

Di seguito riportiamo l’intervista realizzata a Filippo Diodovich, strategist di IG, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull’attuale situazione dei mercati e sulle prospettive nel breve.

Cosa può dirci in merito al recente andamento dei mercati azionari e quali i possibili scenari nel breve?

La stagione delle trimestrali statunitensi ed europee ha portato nuovo entusiasmo sui mercati azionari, che stanno mostrando un’accelerazione rialzista nelle ultime sessioni.

Crediamo che le prospettive di breve siano positive soprattutto se i dati macroeconomici dovessero confermare una diminuzione dell’inflazione e la possibilità di banche centrali prossime a tagliare i tassi di interesse.

Mercati azionari: quali attese?

La BCE si è praticamente impegnata a tagliare per la prima volta dopo tanti anni il costo del denaro nel prossimo meeting di giugno.

Discorso diverso, invece, per la Federal Reserve. Al momento il mercato sconta una Federal Reserve che possa incominciare a tagliare i tassi di interesse solamente nel meeting di settembre.

Nel breve, potrebbe essere possibile assistere a una fase laterale dei mercati azionari, per poi ripartire verso l’alto dopo la decisione della BCE di tagliare i tassi.

La view sul Ftse Mib

Il Ftse Mib sta provando a dare un seguito al recupero partito dai recenti minimi in area 33.300. Quali sviluppi vede per le prossime sedute?

L’andamento delle quotazioni del Ftse Mib è stato contenuto nelle ultime settimane all’interno di una configurazione a triangolo, solitamente un pattern di continuazione del trend di fondo.

Nella seduta odierna abbiamo assistito al break-out rialzista del limite superiore del triangolo, un concreto segnale rialzista per l’indice italiano che potrebbe proiettare i prezzi in direzione di obiettivi ipotizzabili a 34.934 punti, massimi annuali, e l’ambizioso 36000, proiezione dell’ampiezza del triangolo.

Ulteriori conferme per tali prospettive di crescita arriveranno con il superamento della resistenza di breve a 34.658 punti, top del 24 aprile.

Primi segnali negativi giungeranno invece con il cedimento da parte del Ftse Mib del supporto a 34mila.

L’analisi di Unicredit e Intesa Sanpaolo

Anche alla luce delle trimestrali diffuse di recente, quali strategie ci può suggerire per Unicredit e Intesa Sanpaolo?

Le trimestrali delle banche italiane sono state migliori delle attese, implicando una accelerazione del movimento rialzista del nostro settore bancario in Borsa.

Unicredit ha evidenziato da inizio anno un rialzo del 45% e negli ultimi 12 mesi dell’88%, Intesa Sanpaolo un incremento del 32% year-to-date e del 47% rispetto all’8 maggio dello scorso anno.

E’ evidente che gli istituti di credito italiani continuano a beneficiare dei tassi di interesse su livelli alti della BCE, che hanno aumentato notevolmente il margine d’interesse rispetto agli scorsi anni.

Crediamo che le prospettive per le prossime settimane siano ancora positive. Nel secondo semestre con l’avvio del taglio del costo del denaro da parte dell’istituto di Francoforte la situazione “potrebbe” cambiare e i risultati delle banche italiane potrebbero evidenziare minori ricavi nelle loro attività core.

Da un punto di vista tecnico preferiamo Unicredit a Intesa Sanpaolo, nonostante le tante somiglianze tra i grafici dei due titoli.

Per Unicredit l’eventuale superamento della resistenza di breve a 36,50 euro potrebbe gettare le basi per un allungo in direzione di 38 e 40 euro. Primi segnali ribassisti sotto 33,46 euro.

Per Intesa Sanpaolo il superamento di 3,62 euro potrebbe creare i presupposti per un allungo in direzione di 3,70 euro.

Focus sull’euro-dollaro

Come valuta i recenti movimenti dell’euro-dollaro e quali le sue previsioni nel breve?

Il cambio euro-dollaro sta provando a recuperare il terreno perso negli scorsi mesi, ma si è sempre fermato sulla trendline partita dai picchi di marzo al momento in transito a 1,0792.

Solamente il superamento di tale resistenza dinamica e della successiva resistenza posizionata a 1,0812, picchi di maggio, potrebbe dare forza al trend rialzista di breve per allungare verso 1,0950.

Discorso ben diverso invece in caso di mancato superamento delle resistenze di breve.

Crediamo che l’eventuale break-out ribassista del sostegno a 1,0735 possa creare i presupposti per la realizzazione di un segmento ribassista verso obiettivi short posizionati a 1,0725, bottom del 2 aprile, e 1,0674, minimo del 2 maggio.