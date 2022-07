La discesa del Ftse Mib non sorprende ed è destinata ad ampliarsi nel breve: fin dove c'è spazio al ribasso? La view di Pietro Paciello.

Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Paciello Trading Academy, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione di Piazza Affari e sulle strategie da seguire per diversi titoli.

Il Ftse Mib ha subìto un duro colpo oggi, scendendo su nuovi minimi dell'anno. Il ribasso in atto è destinato a proseguire?

Mi sembra che con le ultime mosse di natura politica in Italia, che peraltro vanno a interfacciarsi con un contesto già risk-off molto evidente, la discesa del Ftse Mib non sorprende.

La soglia psicologica e tecnica dei 21.000 punti è stata rotta con decisione e ormai abbandonata.

E' difficile riuscire a tracciare di target di questa discesa e mi sembra di poter stimare che in area 19.500 possa esserci una sequenza di minimi decrescenti, dove il Ftse Mib potrebbe tentare un'inversione.

Se l'indice dovesse arrivare sulla soglia appena indicata, lì si creerebbe una logica divergenziale rialzista, ma la dinamica di percorrenza di Piazza Affari verso il basso è ormai palesemente visibile.

Al momento intravedo a livello tecnico delle motivazioni che possano portare a un'inversione della tendenza in corso.

A conferma di quanto appena detto, in zona 19.500 di Ftse Mib ci sarebbe il 61,8% di Fibonacci, quindi sembra che quest'area sia un po' l'ultima chiamata, per cui si scende fin lì dove ci sono buone probabilità di assistere a un rimbalzo.

Unicredit e Intesa Sanpaolo oggi sono stati tra i peggiori dell'intero Ftse Mib. Qual è la sua view su questi due titoli?

Unicredit scende tanto ed è debole ormai da diversi giorni, del resto mi sembra che l'intero settore stia soffrendo particolarmente questa dinamica sui tassi di interesse.

Il titolo a breve dovrebbe arrivare su un'area supportiva molto interessante, teoricamente di esaurimento e mi riferisco alla soglia dei 8,2 euro, dove transita un discreto supporto.

Se neanche questo livello dovesse reggere, il titolo potrebbe scivolare pesantemente verso area 6,4 euro.

Importante quindi il test di quota 8,2 euro, sotto cui si apriranno scenari ribassisti molto pesanti.

Per Intesa Sanpaolo il copione è simile, visto che anche questo titolo sta raggiungendo un livello di supporto particolarmente interessante in area 1,58 euro.

Da questa soglia potrebbe partire un rimbalzo, mentre sotto 1,58 euro non vedo livelli capaci di sostenere Intesa Sanpaolo che potrebbe scendere addirittura verso i minimi del 2020.

Enel ha sfondato anche quota 5 euro, vivendo una seduta molto pesante oggi. Cosa può dirci di questo titolo?

Enel non può che ripiegare, al di là dei fondamentali buoni, essendo il titolo con il maggior peso sul Ftse Mib, quindi se quest'ultimo scende, le azioni del colosso elettrico non possono fare diversamente.

E' lecito ipotizzare che Enel vada a cercare una zona statica molto lavorata in precedenza, quota 4,22/4,2 euro, dove in passato ha reagito molto bene.

Anche su Enel si conferma quindi uno scenario di estrema negatività, sfavorevole sicuramente all'apertura di posizioni long.

STM oggi è salito in controtendenza grazie ad alcune buone news dal settore di riferimento. Che fare con questo titolo ora?

Dal punto di vista squisitamente pratico, le notizie hanno sostenuto STM che si trova a fare i conti con una evidente zona statica di supporto a 28 euro.

Non dando molto significato all'analisi fondamentale, l'area dei 28 euro rimane strategica per STM che per ora la tiene brillantemente.

Il titolo è tra i pochi che hanno ancora una configurazione rialzista e solo una chiusura sotto i 27,8 euro mi farebbe abbandonare il progetto long su STM.

Ci sono altri titoli che vuole segnalarci a Piazza Affari?

Cercando di trovare qualcosa di vendibile, mi sono imbattuto in Campari, un titolo con caratteristiche di tenuta molto buone.

Mi ha colpito ieri il fatto che il titolo abbia centrato quota 10,5 euro, dove mi sembra ci sia un'evidente resistenza, e l'ho sfruttata per intervenire al ribasso.

La mia posizione su Campari quindi ora è short da 10,5 euro, con obiettivo sotto ara 9,5 euro. pur ricordando che l'impostazione di fondo è ancora positiva.